1 500 mètres

Elise Vanderelst mitigée

Contrat rempli. En disputant les demi-finales du 1 500 m, Elise Vanderelst a atteint le but qu’elle s’était fixé. Reste qu’elle estime, désormais, rester sur un "sentiment mitigé" après s’être classée 11e de sa course en 4:04.86. "C’est le deuxième meilleur chrono de ma carrière", assurait la détentrice du record de Belgique (4:02.63), mordant sur sa chique pour ne pas pleurer. C’est que, sans le crier sur tous les toits, elle espérait davantage. "J’ai été devancée par des filles que j’ai battues à l’Euro (en salle). Je n’ai pas été en mesure de suivre quand ça a accéléré. Je dois analyser ma course et m’en servir pour plus tard." D.L.