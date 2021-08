À Verviers, la trémie est toujours sous eaux

Le chantier "Verviers, ville conviviale", commencé en août 2019, suivait jusqu’ici son cours, mais les inondations de la mi-juillet pourraient retarder la phase des travaux de la place du Martyr prévue au 1er octobre. L’échevin des Travaux Maxime Degey fait le point avec nous.

Le bétonnage de la rue Xhavée ayant été terminé avant la catastrophe, le pavage des trottoirs a pu commencer ce mercredi. "Dès septembre, normalement, la rue sera terminée", commente l’échevin En même temps, les travaux du parc Fabiola continuent. Des modules pour enfants vont bientôt venir égayer celui-ci. Le chantier prendra également fin en septembre.

Place Verte, "il reste les travaux d’égouttage sur une partie de la place, on pourra ensuite terminer le pavage". Le tout devrait être terminé pour l’automne.

À partir de ce mercredi, le remplacement des impétrants (eau, gaz, électricité) a commencé rue Crapaurue. "Cela va durer quatre mois."

Enfin, il reste le chantier de la place du Martyr, qui devait démarrer le 1er octobre. "On ne sait pas exactement quand on va pouvoir le démarrer, note l’échevin. Car on a deux nouvelles données suite aux inondations : on ne sait pas ce qu’on va faire pour la rue du Collège, qui a été très abîmée, ni pour la trémie, qui est toujours sous eaux."

La trémie supprimée ?

Située plus bas que la Vesdre, la trémie est en permanence alimentée par des pompes qui tournent pour évacuer les eaux. Sauf que celles-ci sont détériorées, de même que la cabine d’alimentation électrique. "On doit étudier le dossier au niveau structurel : soit on décide de faire de gros travaux pour remettre la trémie en service, soit on décide de la fermer définitivement", avance l’échevin, qui précise que "beaucoup d’éléments vont vers la deuxième option". La Ville va toutefois prendre le temps de réfléchir sur ce dossier "car des questions se jouent en termes de mobilité, on doit se donner le temps de bien faire les choses". Il s’agit en effet d’une entrée de ville importante à Verviers, avec un constant flux automobile.

Parmi les autres dégâts des eaux, le système électronique de la fontaine David de la place Verte, récemment installé et inondé, devra être entièrement remplacé.

Aude Quinet