Avis des brokers

WDP (+2,3 % à 37,38 euros) a vu ses objectifs relevés à deux reprises durant la séance de mercredi, vers 39 euros chez Barclays et vers 40 euros chez JP Morgan Cazenove, les deux courtiers anglo-saxons confirmant leur recommandation "surpondérer". "La demande reste forte sur le segment des entrepôts", souligne l’analyste de JP Morgan Cazenove à l’occasion de la publication d’une étude sectorielle sur l’immobilier de logistique. "En outre, le groupe belge a pris la bonne habitude de surprendre favorablement à l’occasion de la publication de ses résultats, et la direction a récemment relevé ses attentes pour l’ensemble de l’année." Cofinimmo (+1 % à 139 euros) a été confirmée à "acheter" chez Berenberg, l’objectif grimpant de 145 vers 155 euros. L’analyste souligne avoir relevé ses attentes bénéficiaires à la suite de la publication de résultats semestriels solides. "Nos attentes pour l’année sont légèrement supérieures à l’objectif donné par la direction, et nous considérons nos hypothèses comme prudentes." Brederode (+1,7 % à 108 euros) a été confirmé à "conserver" chez Kepler Cheuvreux, l’objectif de cours grimpant de 91 vers 107 euros afin d’intégrer l’évolution de la valeur nette d’inventaire durant le premier semestre. "Les marchés boursiers ont évolué favorablement depuis les derniers résultats, ce qui s’est traduit par une hausse de la valorisation pour le portefeuille coté." Dans le même temps, le marché des opérations non cotées est resté particulièrement actif, de sorte que l’analyste estime que le titre "ne mérite plus une décote vu le poids grandissant du private equity dans le portefeuille". G.Se.