Baptême du feu sous haute tension

conference league 966 jours. À 34 jours près, les supporters d’Anderlecht auraient été privés de football européen depuis 1 000 jours. Une éternité pour un club qui s’était qualifié 55 fois de suite. Ce jeudi, dans la tristounette Elbasan Arena (sa façade ressemble à une vieille école ou clinique), le Sporting retrouve la compétition à laquelle il doit son prestige en Europe, grâce à ses sept finales, dont trois gagnées.

Ce n’est toutefois que par la petite porte que les Mauves rejoignent leur grand amour. Le deuxième tour préliminaire de la nouvelle Conference League face au club inconnu de Laçi - même l’Albanais Besnik Hasi n’était pas capable d’analyser le numéro 4 de la Kategoria Superiore pour nous - n’est pas la scène la plus sexy pour se montrer à l’Europe. Seule une qualification pour les poules - il faudra sans doute éliminer Vitesse au prochain tour - pourra quelque peu redorer le blason mauve.

"On a parcouru un chemin difficile pour nous qualifier pour l’Europe, dit Kompany. Ce match contre Laçi est un premier pas qui nous donne de l’espoir. Le but est de monter en puissance dans les prochaines saisons afin de participer aux plus grandes compétitions européennes. Dommage que notre légion de supporters ne soit pas autorisée à être ici."

Après 51 matchs en Ligue des champions

Pour Vincent Kompany, Laçi - RSCA est une nouvelle étape dans sa jeune carrière d’entraîneur, où il totalise 39 matchs de championnat et quatre en Coupe de Belgique. Mais la Coupe d’Europe n’a plus de secrets pour lui. Il a débuté comme joueur de 17 ans au Rapid Bucarest (0-0), il y a exactement 18 ans. Il a marqué dans son dernier match européen pour Anderlecht, en 2005 au Betis Séville (0-1). Et il a joué son dernier match européen face à Tottenham (4-3), en 2019. Devant 55 000 spectateurs dans l’Etihad Stadium. En tout, il a joué 51 matchs en Ligue des champions.

Ce jeudi soir, les Albanais ne seront pas plus de 2 000 dans l’Elbasan Stadium, qui a une capacité de 12 000 places. Et la Conference League n’est pas la compétition la plus attrayante. "Peu importe l’adversaire et la compétition, moi et mon équipe avons une énorme envie de jouer en Coupe d’Europe. C’est un match très important pour Anderlecht. Sans compromis : on doit passer ce tour. Et de préférence avec du beau football. Anderlecht qui gagne avec du mauvais football, c’est aussi une bombe à retardement."

Malgré tous ses succès européens, Kompany sait qu’il repart de zéro comme coach. Surtout après le début de saison peu encourageant, avec du mauvais football et de mauvais résultats (1-3 et 1-1). Un nouveau revers, contre un Petit Poucet du football européen, intensifierait le malaise et augmenterait la pression. À quelques jours du match à domicile contre Seraing, c’est un scénario à éviter à tout prix. La patience des fans a des limites.

Avec Refaelov, Zirkzee comme joker ?

L’excuse de l’absence d’un attaquant de pointe de classe européenne n’est plus valable. Zirkzee ne va pas débuter après seulement un entraînement, mais Kompany n’hésitera pas à le faire monter à la mi-temps si son équipe en a besoin. Et quid de Lior Refaelov ? Kompany va-t-il enfin mettre ses principes de côté et lui donner une chance dès le coup d’envoi ? "Son expérience européenne pourrait être importante", a quand même lâché Kompany.

Yves Taildeman