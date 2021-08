Bruxelles "Eat ! Brussels, Drink ! Bordeaux" pour la première fois à Tour & Taxis

Cette année, l’événement gastronomique "Eat ! Brussels, Drink ! Bordeaux", qui fera peau neuve à plusieurs égards, aura lieu du 2 au 11 septembre. L’édition 2021 prendra en effet ses quartiers pour la première fois à la gare maritime de Tour & Taxis et elle se déroulera exclusivement à table, proposant aux convives un menu unique par jour. Programmée initialement du 18 au 28 novembre l’an dernier, cette neuvième édition intitulée "Dinners" verra passer plus d’une quarantaine de chefs et d’artisans bruxellois au total. (Belga)