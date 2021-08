14

La société malinoise Spectricity, spin-off du centre de recherche louvaniste Imec, a levé quelque 14 millions d’euros afin d’accélérer le développement et la mise en production de capteurs pour smartphones et autres objets grand public. Spectricity développe des solutions dites "hyper-spectrales", capables de percevoir des détails non détectables à l’œil nu.