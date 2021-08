Justice Huit ans pour tentative d’assassinat

Le tribunal correctionnel de Verviers a rendu, mercredi, son jugement dans le cadre d’une tentative de meurtre intervenue en octobre 2020 sur le chantier de la future mosquée de Malmedy. Les deux prévenus écopent de peines de 8 et 4 ans de prison. Ces deux hommes, associés dans le cadre du chantier de la mosquée, étaient accusés d’avoir tenté d’abattre, le 7 octobre 2020, deux ouvriers bulgares qui se plaignaient de leurs conditions de travail. Du coté de la défense, on plaidait la légitime défense et l’acquittement des deux prévenus. Une hypothèse que n’a pas suivie le tribunal.