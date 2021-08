Moyen-Orient Bagdad peut faire ses achats énergétiques à Téhéran pendant quatre mois de plus

Les États-Unis ont accordé à l’Irak quatre mois de plus d’exemption des sanctions visant les entités commerçant avec l’Iran, ce qui permettra à Bagdad de continuer à importer gaz et électricité de la République islamique, a annoncé un responsable irakien à l’AFP mercredi. L’Iran fournit près du tiers de la consommation en gaz et en électricité de son voisin irakien, dont les infrastructures pèchent par un manque de capacité et de maintenance et ne permettent pas d’assurer l’indépendance énergétique. (AFP)