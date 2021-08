Photographie Doctorat honorifique à deux photographes flamands

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) a décerné mardi des doctorats honoris causa aux photographes flamands Stephan Vanfleteren et Dirk Braeckman, en récompense de leur travail socialement engagé. Avec cette distinction, la VUB entend jeter un pont entre la science et l’art. "Les artistes et les scientifiques sont des précurseurs, des défricheurs d’esprit. Après tout, ils fonctionnent tous deux à partir de la curiosité, de l’émerveillement, de la liberté, de la créativité et de l’esprit critique. Le travail de photographes tels que Stephan Vanfleteren et Dirk Braeckman le prouve", a déclaré Caroline Pauwels, rectrice à l’université bruxelloise. (Belga)