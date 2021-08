Profondeville De nouvelles boîtes à livres

Une boîte à livres réalisée par les grands de la plaine a été placée à la maison communale de Profondeville. La prochaine sera réalisée en août et placée à Lesve. D’autres boîtes à livres sont à votre disposition dans l’entité. À l’initiative de "Arbre, Avenir et qualité" deux sont placées à Arbre près de l’espace polyvalent (ancien presbytère) et à Besinne devant la chapelle.

À l’initiative de l’échevinat de la Culture, en partenariat avec la Province de Namur, deux boîtes ont été réalisées par les enfants des plaines et sont disposées au centre sportif à Profondeville et devant l’église de Bois-de-Villers. G.P