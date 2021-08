Leuze-en-Hainaut Deux gros chantiers à partir du 9 août

Dès ce lundi 9 août, deux gros chantiers vont débuter simultanément à Leuze, rue Tour Saint-Pierre. Le premier concerne la rénovation extérieure de la collégiale et le deuxième la réfection du revêtement de la voirie.

Ce chantier de voirie englobera deux phases : d’abord le remplacement des pavés par un hydrocarboné du 9 août au 3 septembre et la consolidation des pavés du 6 septembre au 1er octobre. Vous pouvez retrouver le détail sur www.leuze-en-hainaut.be. "Le chantier de la collégiale durera près d’un an mais ses incidences seront restreintes : les piétons ne pourront plus circuler autour de l’édifice religieux et le stationnement le long du bâtiment sera interdit, indique-t-on à la commune. En revanche, le chantier de réfection de voirie, prévu pour durer deux mois, aura des incidences plus contraignantes, surtout au moment de la rentrée scolaire. " G.Dx