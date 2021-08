Vresse-sur-Semois Le pont de Claies remonté ce jeudi

Emporté par les eaux de la Semois le 15 juillet dernier, le pont de Claies de Lafôret va pouvoir être remonté ce jeudi 5 août, annonce le Centre touristique et culturel de Vresse. Les deux parties du pont ont pu être récupérées par les ouvriers communaux. Des réparations ont été nécessaires. "Il a fallu reconstruire de toutes pièces une passerelle de 10 m afin de se rendre sur l’île de Laforêt. Un retour en 2021 était incroyable et totalement inespéré, tant le courant de la Semois avait été violent et la montée des eaux subite", termine le Centre touristique et culturel. S.M.