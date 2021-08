Ressources humaines Plus de la moitié des entreprises envoient leurs fiches de salaire par voie numérique

Plus de la moitié des entreprises belges (53 %) envoient leurs fiches de salaire aux travailleurs de manière digitale. C’est plus du double par rapport à la période pré-coronavirus, selon une enquête du prestataire RH Acerta menée auprès de plus de 40 000 entreprises. Selon Acerta, la fiche de salaire suivra prochainement le parcours des chèques-repas qui sont devenus entièrement octroyés sous forme digitale. (Belga)