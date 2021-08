Belgique

Justice | Ce jeudi, la chambre du conseil doit se prononcer dans l’affaire de Sanda Dia, cet étudiant décédé après un baptême étudiant à la KUL. Le parquet veut renvoyer 18 jeunes en correctionnelle. pp. 4-5

Flandre | Le sang de dix personnes vivant à proximité de l’usine 3M de Zwijndrecht contient des concentrations excessivement élevées de PFAS, affirme le collectif de citoyens Grondrecht, sur base d’une analyse menée par l’Université d’Amsterdam. p.6

Intempéries | Trois semaines après les inondations ayant fortement touché certaines communes en province de Liège, Resa, le principal opérateur des réseaux de distribution d’électricité et de gaz de la province, annonce que 100 % des rues sinistrées sont de nouveau raccordées à l’électricité. p.9

International

Biélorussie | Le procès de l’avocat Maksim Znak a débuté mercredi à Minsk. Conseil de l’opposant Viktor Babaryko, il est accusé de "conspiration en vue de prendre le pouvoir" et encourt jusqu’à douze ans d’emprisonnement. pp. 12-13

Afghanistan | Les talibans relancent des opérations suicides à Kaboul pour s’en prendre aux membres du gouvernement. p.14

États-Unis | Un rapport accablant ne laisse sans doute plus d’autre choix au gouverneur de l’État de New York, Andrew Cuomo, accusé de harcèlement par onze femmes : démissionner ou être destitué. p.15

Planète

Biodiversité | L’exposition à un cocktail de substances agrochimiques augmente nettement la mortalité des abeilles, une situation sous-estimée par les autorités chargées de réguler la mise sur le marché de ces produits, selon une étude. p.19

Économie

Hacking | Il n’y a pas de trêve estivale pour les fraudes via SMS ou email. Les banques disent faire le maximum pour éviter le "phishing". Pourtant, de plus en plus de clients se laissent piéger… p.20 et 21

Construction | L’entreprise belge spécialisée en matériaux de construction Etex a annoncé mercredi par communiqué reprendre Sigmat, le leader du marché britannique des charpentes en acier léger. p.23

Transport aérien | La crise du Covid a confirmé la montée en puissance des compagnies aériennes chinoises. Celles-ci ont profité de la bonne résistance du marché intérieur chinois. pp.24-25

Sports

Hockey | Les Red Lions affrontent aujourd’hui l’Australie à midi pour une médaille d’or aux JO. pp.30-33

Athlétisme | Nafissatou Thiam est troisième après la première journée d’heptathlon, mais la surprise a été causée par une autre Belge, Noor Vidts. pp.34-35

Athlétisme | L’Américaine Sydney McLaughlin (photo), sur 400 m haies, et le Canadien Andre De Grasse, sur 200 m, sont les héros olympiques du jour. p.36

Basket-ball | Les Belgian Cats ont manqué l’occasion de leur vie en s’inclinant d’un point (86-85) contre le Japon en quart de finale du tournoi olympique. p.37

Équitation | Aucun des trois Belges en finale du concours de jumping n’a réussi à se classer dans le top 8. Déception. Il reste le concours par équipes. p.38

Natation | Haïke De Vlieger, originaire d’Ostende et âgée de 50 ans, a traversé la Manche à la nage mardi. C’est la première femme belge à réussir cet exploit depuis 30 ans. p.41