Ottignies-Louvain-la-Neuve Plus de place dans les crèches du CPAS

La crèche La Pyramide, située dans le centre d’Ottignies, a été victime des inondations de la mi-juillet. L’eau de la Dyle est montée à environ un mètre au rez-de-chaussée. Il faudra rénover les murs et les sols qui ont pris l’eau, mais aussi racheter l’ensemble de l’électroménager, la cuisine et le mobilier dont les petits lits et les matelas des enfants. Ces rénovations prendront un certain temps et c’est pourquoi le personnel du CPAS est déjà sur le qui-vive pour apporter des solutions. "Aucune section n’est fermée, des solutions seront trouvées d’ici le 23 août. Les parents ne seront pas laissés sur le carreau", affirme Christian Jassogne. Tous les enfants inscrits à la crèche, qui gère 49 places, seront recasés à La Pyramide ou dans d’autres lieux et les parents seront rapidement contactés. En effet, une organisation importante est mise en place pour la réouverture de la crèche car de nombreux contrôles, notamment des pompiers ou encore de l'ONE, sont nécessaires pour rouvrir en toute sécurité. Si tous les accords sont donnés, la crèche rouvrira le 23 août, excepté le rez-de-chaussée, qui sera isolé et dont la remise en état prendra plusieurs mois. C.Eg.