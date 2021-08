Automobile Bénéfice record pour Toyota

Le géant automobile japonais Toyota a publié des résultats en très forte augmentation sur un an pour son premier trimestre 2021/22, mais n’a pas relevé ses prévisions annuelles en raison de nombreuses "incertitudes" pesant sur le reste de l’exercice. Son bénéfice net sur la période avril-juin a été multiplié par plus de cinq sur un an, totalisant 897,8 milliards de yens (6,9 milliards d’euros), grâce à la reprise dynamique de son activité après l’impact initial de la pandémie.

Il s’agit d’un bénéfice net record pour un premier trimestre du groupe.