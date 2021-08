Centrafrique L’Onu accuse les rebelles, les forces loyalistes et leurs alliés russes d’exactions

La situation en Centrafrique est "alarmante" en raison d’exactions commises par les rebelles, les forces gouvernementales et leurs alliés russes, selon l’Onu, qui évoque aussi de possibles "crimes de guerre" contre ses soldats. Entre juillet 2020 et juin 2021, la mission des Nations unies en Centrafrique (Minusca) "a enregistré 526 cas de violations et d’abus des droits de l’homme et du droit international humanitaire à travers le pays", qui ont "fait au moins 1 221 victimes", dont 144 civils, selon un rapport publié mercredi. (AFP)