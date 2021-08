Et ça repart ! Après avoir subi un petit coup de mou mercredi vers la mi-journée, le Bel 20 devait repartir plus nettement à la hausse, notre indice terminant sur un gain de 0,74 % à 4 266,96 points. Seize de ses éléments étaient teintés de vert, emmenés par WDP (37,38) et Melexis (97,10) qui progressaient de 2,30 % et 2,21 % devant Aedifica (123,20), en hausse de 1,90 %. AB InBev (52,25) était par contre négative de 0,31 % en compagnie de Colruyt (47,63) et Galapagos (51,57) qui cédaient 1,12 % et 0,14 %, KBC (68,68) et Ageas (45,10) s’appréciant de 1,15 % et 0,22 %. Argen-X (264,50) regagnait 1,54 %, Solvay (113,35) et UCB (93,24) s’appréciant de 0,49 % et 0,15 %. Sofina (407,80) et GBL (101,00) prenaient 1,80 % et 0,70 %, Elia (100,30) progressant de 1,67 %, Aperam (53,10) et Umicore (54,44) de 0,87 % et 0,41 %. (Belga)