Coup de chaud pour Nafi, coup de maître pour Noor qui bat trois records

La première journée de l’heptathlon a pris une tournure plutôt inattendue, ce mercredi, à Tokyo, avec un tiercé composé dans l’ordre de la Néerlandaise Anouk Vetter (3 968 pts), médaillée de bronze des Mondiaux 2017, de la surprenante Noor Vidts (3 941 pts) et de la championne olympique en titre Nafi Thiam (3 921 pts). Celle-ci avait bien conscience, à l’issue d’une journée mitigée (13.54 sur 100 m haies, 1,92 m en hauteur, 14,82 m au poids et 24.90 sur 200 m) que rien n’était joué mais qu’elle n’allait pas devoir traîner en chemin si elle voulait garder toute ses chances de remporter la médaille d’or.

Peu d’importance

"J’attache peu d’importance au classement après la première journée, ce n’est pas cela le plus important, dit Nafi. Il faut que je mette cette première journée rapidement derrière moi et que je me concentre sur demain parce que ça va être très important, surtout le concours de longueur. Il y a beaucoup de points en jeu, c’est ma meilleure épreuve cette saison et j’espère pouvoir faire quelque chose de bien."

Avec cinq filles se tenant en 101 points, rien n’était effectivement joué. Et si Nafi n’avait jamais été classée au-delà de la deuxième place à mi-parcours lors des quatre championnats estivaux précédents, l’écart de points la séparant de la tête a déjà été bien plus important que 47 points aussi. Des explications à cette journée en dents de scie ? "Un coup de chaud" en matinée, un manque de réussite à 1,95 m en hauteur, une glissade au poids et un 200 m simplement pas assez bon. "Je l’avais beaucoup travaillé mais cela ne s’est pas ressenti."

Le feeling de Noor Vidts (25 ans) était, lui, excellent depuis le départ de la journée : avec trois records en quatre épreuves (13.17 sur 100 m haies, 14,33 m au poids et 23.70 sur 200 m), l’athlète de Vilvorde, qui a aussi franchi 1,83 m en hauteur, est d’ores et déjà la bonne surprise de ce début d’hepta. "Je ne m’y attendais pas ! Je suis super contente de ma journée mais je ne m’emballe pas. Mon objectif reste le même : prendre de l’expérience pour Paris 2024…"

L.M.