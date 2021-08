De Grasse au nez et à la barbe des Américains

Après le 100 m, dimanche, et la victoire inattendue de l’Italien Lamont Marcell Jacobs, le 200 m, ce mercredi, a également échappé aux sprinters américains, pourtant bien décidés à succéder à Usain Bolt.

Ouverte comme jamais, la ligne droite avait accouché d’une première surprise, Jacobs s’offrant, à 26 ans, titre olympique et record d’Europe en 9.80, devant l’Américain Kerley, qui n’avait jamais couru un 100 m de haut niveau avant cette année, et (déjà) le Canadien de Grasse, en bronze comme à Rio 2016.

Avec trois représentants au départ du 200 m, Noah Lyles au 3, Erriyon Knighton au 6 et Kenneth Bednarek au 7, les États-Unis semblaient disposer des meilleurs atouts pour l’emporter. En tête à la sortie du virage, Lyles pensait avoir pris une option sur la médaille d’or. Mais c’était sans compter sur la détermination, la force et le finish du Canadien André De Grasse.

Auteur d’un nouveau record personnel avec un beau chrono de 19.62, De Grasse a coupé la ligne en vainqueur, devant Kenneth Bednarek (19.68) et Noah Lyles (19.74).

Succession logique

Vice-champion olympique en 2016, à Rio, sur le double hectomètre derrière Usain Bolt, le Canadien est donc monté sur le trône laissé vacant par le Jamaïcain. Par la même occasion, De Grasse s’est offert sa première médaille d’or olympique après l’argent, donc, sur 200 et le bronze sur 100 et 4x100 m à Rio. Et le bronze, encore, sur 100 ici, à Tokyo.

C’est dire si Andre De Grasse était heureux de ce sacre en attendant le relais 4x100 m, où le Canada figurera parmi les favoris avec, bien sûr, des États-Unis revanchards qui pourront compter sur la sensation de cette finale du 200 m, le jeune Erriyon Knighton, pas encore majeur, mais déjà au pied du podium olympique en 19.93 !

Le Floridien est ainsi en avance sur le Jamaïcain…