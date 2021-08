Des incendies sans précédent en Turquie

Les pompiers en Turquie ont réussi à maîtriser mercredi les feux qui encerclaient une centrale thermique dans le sud du pays, alors que des incendies font rage depuis plus d’une semaine dans cette région agricole et touristique. La centrale thermique de Milas a été épargnée par les flammes grâce à deux avions bombardiers d’eau envoyés par l’Espagne et des hélicoptères, qui ont déversé de l’eau de mer sur les sommets boisés et zones résidentielles proches.

Plus de 170 feux ont ravagé des forêts et des terres agricoles, ainsi que des zones habitées sur les côtes méditerranéennes et égéennes turques depuis mercredi dernier, faisant huit morts.

Les incendies ont aussi gravement touché les sites touristiques qui avaient récemment pu reprendre leurs activités après des mois de restrictions liées à la pandémie de coronavirus.

Selon le service de surveillance par satellite de l’Union européenne, la "puissance radiative" des incendies en Turquie a atteint une intensité "sans précédent" depuis 2003.

En Turquie et à Chypre, d’intenses vagues de chaleur ont vu les températures au niveau du sol grimper jusqu’à plus de 50 degrés Celsius pour la deuxième fois en un mois, a indiqué mardi soir l’Agence spatiale européenne. Ces températures sont celles que l’on ressentirait si l’on touchait le sol à un endroit donné. Ces derniers jours, des températures supérieures à quarante degrés (dans l’air), dans plusieurs villes de Turquie, ont provoqué une augmentation record de la consommation d’électricité, donnant lieu à des coupures de courant lundi dans les grandes villes comme Ankara et Istanbul. Une équipe de l’AFP dans la ville égéenne de Marmaris a vu des agriculteurs sortir leurs animaux de leurs étables en feu et les conduire vers une plage. "Une de mes vaches est morte. Elle a brûlé. Je n’ai jamais vu quelque chose comme cela. Je ne peux même pas appeler cela un feu. C’était comme une bombe", a raconté Mevlut Tarim, un paysan de Hisaronu, près de Marmaris.

Disparition de la flotte de bombardiers

L’Union européenne a envoyé trois avions bombardiers d’eau pour aider la Turquie à lutter contre les incendies. Ankara avait déjà emprunté des avions auprès de la Russie, de l’Ukraine, de l’Azerbaïdjan et de l’Iran, mais le pays ressent cruellement les conséquences de la disparition graduelle de sa propre flotte de Canadairs depuis quelques années. L’opposition a reproché au président Recep Tayyip Erdogan d’avoir échoué à maintenir cette flotte et d’avoir mis du temps à accepter l’aide internationale.

Lors des premiers jours des incendies, des chroniqueurs sur les médias progouvernementaux avaient accusé le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), une organisation considérée comme terroriste par la Turquie et ses alliés occidentaux, d’être derrière les incendies. Mais les autorités citent désormais la vague de chaleur extrême qui continue de frapper le sud de la Turquie. Selon des experts, le changement climatique dans des pays comme la Turquie augmente la fréquence et l’intensité des incendies de forêt. (AFP)