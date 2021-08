Un butin total de 34 millions d’euros en 2020

Les derniers chiffres communiqués par la fédération du secteur financier Febelfin sur le phishing portent sur l’année 2020. Il y a eu, en Belgique, environ 67 000 transactions frauduleuses par hameçonnage, pour un montant d’environ 34 millions d’euros, soulignait le communiqué publié en mars dernier. "Febelfin rapporte pour la première fois tous les types de phishing (sans faire de distinction entre phishing bancaire et non bancaire) et tous les types de paiements (et non plus exclusivement les virements électroniques, mais aussi les opérations électroniques par carte), souligne le communiqué. En 2019, 12 234 Belges étaient tombés dans le piège du phishing, soit plus de 30 personnes par jour. Les fraudeurs avaient pu mettre la main sur plus de 7,5 millions d’euros.

Dans le cas du "phishing" bancaire , les fraudeurs se font passer pour une institution financière en copiant le logo et la présentation de la banque. On parle de phishing non bancaire lorsque les escrocs s’adressent à leurs victimes potentielles au nom d’autres organisations telles que des sociétés de commerce électronique, des entreprises de télécommunications ou les pouvoirs publics. AvC