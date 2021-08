L’UE envoie de l’aide aux pays européens en proie aux incendies

La Commission européenne a annoncé mercredi l’envoi d’avions, d’hélicoptères et de pompiers vers l’Italie, la Grèce, l’Albanie et la Macédoine du Nord pour aider ces pays à lutter contre les incendies. L’aide provient de France, de Chypre, de Suède, de République tchèque, des Pays-Bas et de Slovénie. Elle est mobilisée dans le cadre du mécanisme de protection civile de l’UE et la Commission prend en charge au moins 75 % des coûts liés au transport. L’UE a déjà envoyé cette semaine trois bombardiers d’eau pour la Turquie (lire ci-dessous). (AFP)