Etex rachète Sigmat, le leader du marché britannique des charpentes en acier léger

L’entreprise belge spécialisée en matériaux de construction Etex a annoncé mercredi par communiqué reprendre Sigmat, le leader du marché britannique des charpentes en acier léger. Les détails financiers de la transaction n’ont pas été précisés. Etex poursuit, avec cette reprise, son "ambition de devenir un leader mondial de la construction hors site".

Sigmat, créé en 2001, est un important fabricant européen de composants en acier laminé à froid et de charpentes métalliques préfabriquées. L’entreprise, qui emploie 235 personnes, est le premier fournisseur de charpentes en acier léger (LGSF) au Royaume-Uni et dessert une clientèle large et variée, y compris des clients de premier ordre dans divers secteurs du marché de la construction (résidentiel, enseignement, hôpitaux, maisons de repos). Elle bénéficie en outre d’une capacité de production interne qui comprend une usine de plus de 9 000 mètres carrés à Leeds, dans le Yorkshire.

L’entreprise britannique rejoindra la division "New Ways" d’Etex, qui développe des solutions de construction durables, industrialisées et modulaires.

Acquisition stratégique

"Cette acquisition stratégique, associée à notre activité EOS basée au Royaume-Uni, fait non seulement de la division un acteur majeur sur le marché du LGSF dans le pays, mais renforce également sa capacité à saisir de nouvelles opportunités dans plusieurs secteurs du marché de la construction au Royaume-Uni", détaille le communiqué. "Le marché émergent des solutions hors site est en mesure de répondre à de nombreux besoins mondiaux. Avec New Ways, qui se spécialise dans ces technologies, Etex cherche à offrir des espaces de vie de haute qualité, durables et abordables aux personnes du monde entier. L’acquisition de Sigmat ne fait que confirmer notre capacité à mettre en pratique nos ambitions", a encore ajouté Paul Van Oyen, CEO d’Etex, cité dans le communiqué. (Belga)