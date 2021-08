Toujours en forme. Les marchés européens restaient mercredi en grande forme estivale, soutenus par une saison favorable de résultats d’entreprises. En fin de journée, l’Europe était drapée de vert de Francfort (+0,88 %), à Paris (+0,33 %), en passant par Londres (+0,26 %) et Amsterdam (+0,81 %). À Paris, des titres d’entreprises très dépendantes de la conjoncture économique ont occupé les premières marches du Cac 40, à l’instar du constructeur automobile Renault, qui a pris 3,98 % à 33,59 euros. Saint-Gobain a avancé de 3,54 % à 63,73 euros. Le géant des équipements électriques et automatismes industriels Schneider Electric (+2,65 % à 147,72 euros) et le constructeur automobile Stellantis (+2,21 % à 17,42 euros) ont également attiré les investisseurs. À Francfort, Commerzbank a chuté de 5,81 % à 5,12 euros sur l’annonce de résultats négatifs. (AFP)