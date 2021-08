Franchir un passage à niveau coûtera jusqu’à 2 000 euros

Depuis le 1er août, s’engager sur un passage à niveau lorsque l’encombrement de la circulation est tel qu’on sera immobilisé sur ce passage devient une infraction du deuxième degré.

Jusqu’à présent, ce comportement constituait une infraction du premier degré, la catégorie la plus basse dans le Code de la route. Mais dans la mesure où de telles infractions peuvent mettre indirectement la sécurité d’autrui en danger, le législateur les fait passer dans une catégorie supérieure.

L’amende est plus salée

Une infraction du deuxième degré donne lieu à une perception immédiate de 116 euros, tandis que pour une infraction du premier degré, le montant est de 58 euros. En cas de non-paiement de cette perception immédiate, le parquet peut proposer un arrangement amiable de 160 euros.

Si ce montant n’est pas payé, le contrevenant est cité devant le tribunal et le juge peut alors infliger une amende allant de 160 à 2 000 euros, éventuellement assortie d’une déchéance du droit de conduire allant de huit jours à cinq ans.

Neuf décès en 2020

Pourtant, le nombre d’accidents aux passages à niveau n’a jamais été aussi bas qu’en 2020, avec 23 collisions contre 45 en 2019. Mais cette baisse spectaculaire ne s’accompagne pas d’un recul du nombre de morts : neuf ont été recensés l’an dernier contre sept en 2019, selon Infrabel.

Chaque semaine, au moins un accident est enregistré par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Cette nouvelle réglementation satisfait donc Infrabel. "En 2020, neuf personnes sont décédées lors d’accidents aux passages à niveau et quatre personnes ont été gravement blessées en raison de comportements dangereux. Infrabel espère que la nouvelle loi, plus stricte, incitera tous les conducteurs à rouler plus prudemment et que les contrevenants seront poursuivis", conclut Infrabel via son porte-parole.

