Haies d’honneur pour Sydney McLaughlin

Au lendemain de l’exploit signé par le Norvégien Karsten Warholm sur la même distance, l’Américaine Sydney McLaughlin s’est offert le titre olympique sur 400 m haies en pulvérisant, également, son record du monde. Comme Warholm avec l’Américain Rai Benjamin, McLaughlin s’est imposée, en 51.46, à sa compatriote Dalilah Muhammad après un duel épique, dépassant sa rivale après la dixième haie !

L’ancien record de la Russe Yulia Pechonkina (52.34, datant de 2003) avait tenu seize ans jusqu’à ce que les deux phénomènes s’approprient la distance. Muhammad (31 ans) avait couru en 52.20, en juillet 2019, avant de dominer sa cadette (22 ans, samedi !) lors d’une des plus belles courses du Mondial de Doha, en octobre 2019, remportée en 52.16 contre… 52.23.

Mais, en un peu plus d’un mois, McLaughlin a pris une éclatante revanche en lui dérobant non seulement le record du monde, mais aussi le titre olympique, que Muhammad avait décroché à Rio.

Véritable phénomène de précocité, Sydney McLaughlin a pris l’habitude de prendre tout le monde de vitesse. Programmée très tôt pour régner sur le 400 m haies, elle a suivi à la lettre son plan pour marquer de son empreinte féline ces Jeux de Tokyo.

Issue d’une famille d’athlètes (son frère Taylor a été vice-champion du monde juniors du 400 m haies en 2016 et son père demi-finaliste sur 400 m des sélections US en 1984), McLaughlin a su se montrer imperméable à la pression après avoir été cataloguée comme la future star US dès les Jeux de Rio qu’elle a quittés au stade des demi-finales.

"En 2016, je ne savais pas à quoi m’attendre alors que, maintenant, j’ai plus d’expérience. Mes ambitions sont plus élevées. Je sais quelle athlète et quelle personne je veux être."

Coachée par Bob Kersee

Après Rio 2016, McLaughlin fut confinée un temps dans l’ombre de Dalilah Muhammad. Passée pro en 2019 avec, à la clé, un contrat estimé à un million de dollars annuels avec l’équipementier New Balance, après avoir couru sous les couleurs de l’Université du Kentucky, elle fut éclipsée par le sacre mondial de sa rivale. Son arrivée, en 2020, dans la structure dirigée par le célèbre Bob Kersee, ex-coach de son épouse Jackie Joyner-Kersee et son quatrième entraîneur en quatre ans, fut un tournant pour la prodige du New Jersey, également à l’aise sur 200 et 400 m plat ainsi que sur 100 m haies, où elle possède un record à 12.65 !

Au sein de ce nouveau groupe, basé à Los Angeles, elle a retrouvé son idole Allyson Felix, dont le frère Wes n’est autre que son agent.

"Il m’avait aidé sur la technique des haies et l’alchimie a opéré entre nous. Avec le report des Jeux, c’était la bonne année pour changer d’entraîneur."

Et le résultat n’a pas tardé à se voir… Le 27 juin, à Eugene, elle effaça des tablettes Dalilah Muhammad en 51.90. "Ce record du monde m’a donné beaucoup de confiance et la période incertaine avec la pandémie m’a permis de prendre des décisions importantes." Tokyo a confirmé la justesse de ce choix. L’ère McLaughlin n’en est qu’à son début.G.B.