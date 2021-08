Hasan Aydin dépose un recours contre la majorité

Le 9 juillet dernier, Muriel Targnion était réinstallée comme bourgmestre à la tête d’une nouvelle majorité PS-MR-CDH-NV. Cécile Ozer faisait son entrée pour le CDH tandis que Hasan Aydin était écarté de la présidence du CPAS au profit de la conseillère de l’action sociale Gaëlle Denys.

Ce mercredi, Hasan Aydin (PS) a déposé un recours (en suspension et annulation) au Conseil d’État contre la nouvelle majorité. Après avoir voulu le déposer en extrême urgence, "j’ai préféré travailler et me concentrer sur la détresse des citoyens en cette situation dramatique". Sa volonté par cette requête ? "Combattre l’injustice à mon encontre", nous explique celui qui s’est vu depuis plusieurs mois dans le collimateur. " Tout ça était orchestré depuis le début !"

Toujours président du CPAS jusqu’à l’installation de sa remplaçante le lundi 9 août 20 h, lors du prochain conseil de l’action sociale, "je souhaite continuer et finir le mandat qui m’a été confié. On ne peut évincer le capitaine d’un bateau en plein tsunami".

Quatre moyens

Hasan Aydin a sollicité le bureau d’avocats liégeois Matray, Matray&Hallet, qui a développé quatre "moyens", selon le jargon, pour défendre ses intérêts : la nouvelle majorité a déposé une motion de méfiance collective à l’encontre de l’ancien collège, or Hasan Aydin est le seul à ne pas être repris dans le nouveau casting ; le délai d’un an depuis le dépôt de la dernière motion du 21 septembre n’est pas respecté ; Sophie Lambert avait renoncé à la fonction mayorale lors de la motion "Istasse", ce qui l’empêcherait de se retrouver dans un nouvel exécutif ; enfin, Muriel Targnion, exclue du PS, ne pourrait plus prétendre à mener la liste PS, et donc être bourgmestre.

Rappelons que Hasan Aydin n’avait pas déposé sa candidature en interne pour faire partie du nouveau collège, "car les statuts du parti n’ont pas été respectés", justifie-t-il. Conformément au règlement de procédure, la Ville a été avisée et s’apprête déjà à se défendre.

A.Q.