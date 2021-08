Heptathlon

L’équivalent d’une valise

Tokyo. Les épreuves multiples, cela se prépare aussi au niveau du matériel. "On y pense en faisant nos courses. Rien ne peut être oublié. Il faut songer à emmener tous les artifices dont on aura besoin pour chaque épreuve. Et il y en a un paquet", explique Frédéric Xhonneux. Il y a ces choses évidentes. Comme les perches. "J’en amenais jusqu’à six sur le concours." L’équipement également. "Je prévoyais une paire de spikes par discipline, à l’exception du 110 m haies et du 400 mètres où j’utilisais les mêmes." Il suffit de compter : cela fait neuf paires.

"Et il y a aussi ces petites choses auxquelles on ne pense pas forcément." Le tape pour indiquer les marques devant les sautoirs ou encore le serre poignet dont on peut se servir dans les lancers ou au saut à la perche. "En fait, ça peut faire penser à un départ en vacances. Il m’est arrivé de me rendre à des meetings avec mon transat, mon frigo box et mon parasol, histoire d’avoir tout sous la main", sourit le consultant de la RTBF. D.L.