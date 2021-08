Thibaut Vinel Envoyé spécial à Tokyo

Tokyo 2020 a droit à sa finale de rêve dans l’Oi hockey stadium. L’Australie (FIH 1) affronte son dauphin belge. Les deux nations ont achevé la phase de poule à la première place. Elles ont toutes les deux évolué au fil des matchs et montré une solidité physique malgré une chaleur accablante.

La joie consécutive à la victoire contre l’Inde en demi-finale a été digérée en moins de sept heures, soit le temps de démarrer l’analyse de la finale.

"Après être passés par la presse, nous sommes revenus au village pour manger et faire la sieste, détaillait Florent van Aubel. À 17 h 30, nous avons fait le débriefing pour clôturer cette demi-finale. À 19 h, nous regardions calmement la rencontre entre l’Australie et l’Allemagne."

Les Reds sont restés dans le processus classique. Cette routine est essentielle pour ne pas se disperser comme à Rio. Ils ont déjà une médaille autour du cou, mais seul l’or les intéresse. "Je me souviens qu’on pleurait le soir de notre demi-finale à Rio, poursuit Flo. Ici, nous sommes relax, dans nos habitudes."

Frères jumeaux

Les Australiens devront être solides pour bouger le bloc belge et fissurer leur confiance. Depuis plus d’une décennie, l’équipe a bâti un style de jeu qui est devenu son ADN. Les Lions et les Kookaburras se ressemblent comme des frères jumeaux.

"Le hockey belge a toujours pris des morceaux de culture des autres pays, explique l’attaquant du Dragons. Nous nous sommes inspirés du physique des Australiens, de la technique néerlandaise et de la structure allemande. Nous avons mélangé le tout pour en faire la culture belge."

La Belgique jouera face à un miroir, ce qui compliquera la tâche de Dohmen&C°. Au fil du match, les deux équipes monteront en puissance physiquement. Les deux nations chercheront à contrôler la balle en faisant bouger le bloc adverse pour l’épuiser. Les deux équipes s’appuieront sur des joueurs explosifs capables de casser les lignes.

"Je ne pense pas que nous aurons le plus beau spectacle lors de cette finale, reprend Florent van Aubel. Ce match reste une finale. Ce qui compte en finale, c’est de gagner."

Si la Belgique a un atout de plus avec le pc d’Alexander Hendrickx, la différence se situera surtout dans la tête. "Je le répète, mais, à Rio, nous vivions un rêve. Ici, tout est contrôlé. Nous restons dans le plan. Nous savons qu’il manque encore une pièce en or dans le puzzle", raconte celui qui est prêt à prendre un shoot-out à son compte.

La bonne gestion mentale de cette rencontre passera par une cohésion parfaite entre les 16 joueurs. Antoine Kina, Arthur De Sloover, Nicolas De Kerpel et Victor Wegnez entendent sans cesse que les Reds avaient décompressé après leur succès en demi-finale à Rio. Le hasard les a placés dans la même chambre. "On n’ose pas trop parler de médaille", dit Antoine Kina.

Les pieds sur terre

Et si eux reproduisaient le même schéma à Tokyo ?

"Je reste toujours calme avec les deux pieds bien sur terre", explique Antoine Kina qui réalise d’excellents JO. Sa force de percussion et son dribble font des merveilles, mais il doit encore apprendre à faire abstraction des arbitres. "Quand un joueur s’emballe, les autres le calment." Et sinon, c’est son papa Pascal qui l’entraîne à Gand. "Je l’ai tous les jours au téléphone. Il me donne des infos et des conseils."

Outre la gestion mentale, la chaleur sera une autre clef même si le match est prévu à 19 h, heure locale (NdlR, 12 h, heure belge).

"J’adore la chaleur. Elle ne me dérange pas du tout, lance le milieu gantois. À Leuven, nous avions passé des tests. J’aime transpirer et avoir chaud. En demi-finale, la température (39 degrés ressentis) était agréable."

Bleu au sein du groupe, Antoine Kina avait déjà participé à la Coupe du monde où il avait remplacé Manu Stockbroekx. Cette fois, il vit l’aventure dans sa globalité.

"Les Jeux, c’est encore différent du reste. Tu vis avec tous ces athlètes différents. Moi, je les observe beaucoup pour m’inspirer. À la Coupe du monde, je ne pouvais pas autant produire mon jeu comme ici."

La perspective de jouer la seule nation qui les devance au ranking ne le perturbe pas.

"Si on gagne, on pourra dire qu’on a battu tout le monde. Il existe une grosse rivalité entre les deux pays qui luttent pour la première place mondiale. L’Australie a dû reconstruire une équipe, mais elle a un excellent jeu. Je ne pense pas qu’il soit possible de les surprendre. Nos styles sont trop similaires."