Inondations Meise touchée par de fortes précipitations

La commune de Meise, au nord de Bruxelles dans le Brabant flamand, a été touchée mercredi par des inondations à la suite de précipitations importantes, indiquait, ce mercredi, la bourgmestre Gerda Van den Brande (N-VA). Plusieurs rues étaient sous eau et le plan catastrophe communal a été enclenché. La pluie intense a débuté vers 14 heures à Meise, inondant rapidement des rues de Wolvertem, Eversem et Sint-Brixius-Rode. De l’eau s’est infiltrée dans des habitations, et l’accès à l’A12 à hauteur du jardin botanique a dû être fermé. Selon la bourgmestre, les champs sont saturés par les pluies des dernières semaines, et l’eau s’écoule donc directement vers les rues. Les pompiers et la police étaient sur place, mais il semblait n’y avoir que des dégâts matériels. (Belga)