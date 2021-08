"Je ne regrette rien, et ce n’est pas une bravade"

Entretien Ania Nowak Correspondante à Minsk

Le procès de Maksim Znak, 39 ans, s’est ouvert à huis clos ce mercredi. L’avocat du candidat à la présidentielle Viktor Babaryka (condamné à quatorze ans de prison), puis de Svetlana Tikhanovskaïa, est emprisonné depuis septembre. Il est jugé en même temps que l’opposante Maria Kolesnikova : accusés de "conspiration pour s’emparer du pouvoir" et "de création d’une organisation extrémiste", ils risquent douze ans de prison. Devant le tribunal régional de Minsk, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées pour montrer leur soutien - amis, famille, anciens avocats, collègues, diplomates… Le verdict ne sera connu que dans quelques mois.

Quelles sont vos conditions de détention ? À quoi avez-vous pu vous habituer ?

Bien sûr, les conditions de détention sont meilleures maintenant, mais je sais avec certitude qu’elles peuvent empirer à tout moment. L’homme s’habitue à tout et, pour les Biélorusses, s’habituer aux difficultés est considéré comme une particularité nationale ! Bien sûr, en un sens, je me suis habitué à la détention, et les jours passent, remplis d’activités qui peuvent paraître très étranges au citoyen ordinaire. J’essaie de noter ces moments absurdes et tragicomiques.

Il y a certaines choses, quand vous y pensez, auxquelles il est impossible de s’habituer. Par exemple l’impossibilité de recevoir certaines petites choses, comme du kéfir, du coca, des bananes, des framboises, un taille-crayon… Parfois, c’est quelque chose d’abstrait qui manque, que je n’avais pas apprécié, ou même remarqué, avant. En dehors des choses évidentes qui peuvent manquer, le plus dur pour moi fut de m’habituer à l’absence d’obscurité et de solitude.

C’est bien que nous - ceux qui sont dans la même situation que moi - ne nous y habituions pas complètement. Parce que s’y habituer signifie être en accord avec le concept imposé : vous méritez cela, vous êtes des criminels, et c’est normal que vous ne puissiez pas faire la plupart de ce que les gens normaux peuvent faire. Mais nous ne sommes pas d’accord, nous ne nous habituons pas.

Quel rôle jouez-vous dans votre propre affaire judiciaire ?

On dit que les avocats américains ont un dicton : "Un homme qui est son propre avocat a un imbécile pour client." J’ai donc une excellente équipe de défenseurs. Mais je ne reste pas étranger à mon dossier : vous ne pouvez pas imaginer avec quel enthousiasme un avocat est prêt à travailler si, pour la première fois en neuf mois, il a une chance de faire ce qu’il aime, et que sa vie entière, sa vie future - sans exagérer ! - dépend du résultat. Je traite mon affaire avec le maximum d’attention. Pendant toute la durée autorisée - un mois - j’ai lu quotidiennement les dossiers, pris des notes, dessiné des diagrammes et montré les preuves de l’incohérence de l’accusation avec les faits. Parfois, on m’écrit que c’est naïf de compter sur une procédure objective, ou même sur la base légale de l’affaire. Cependant, durant toute la campagne électorale, nous avons constamment utilisé les opportunités légales pour protéger nos droits, et je ne vais certainement pas y manquer cette fois.

Regrettez-vous d’avoir rejoint l’équipe de Viktor Babaryko ?

Je ne voudrais pas que mes mots "je ne regrette rien" aient l’air d’une bravade, donc je vais essayer de m’expliquer de façon pragmatique. Dans la vie, avec l’objectif que notre humeur soit, dans ce cocktail émotionnel, dominée par la satisfaction et la conscience d’avoir bien agi, au lieu des regrets et de l’abattement, il suffit d’agir décemment et pour le bien. Il y a un an, j’ai travaillé avec acharnement pour le bien, et sur la base du droit. Pour utiliser une métaphore, vous pouvez vous demander : faut-il regretter d’être allé dans la cave pour découvrir un début d’incendie ou est-ce mieux de ne jamais ouvrir la porte et de vivre dans une calme ignorance ? Ce n’est pas mieux, évidemment. Je ne le regrette pas.

Étiez-vous préparé aux conséquences de votre engagement ?

Les 8 000 personnes qui ont signé, en mai 2020, pour rejoindre l’initiative de Viktor Babaryko, dont je fais partie, ont théoriquement admis la possibilité de conséquences négatives. Mais presque personne ne pouvait prédire l’ampleur et l’asymétrie des répressions. Les bénévoles au quartier général ne peuvent pas être considérés comme des combattants ou des révolutionnaires. Nous sommes simplement venus pour participer à la campagne électorale avec des méthodes et des moyens légaux, puisque les élections étaient annoncées dans le pays et que tout le monde pouvait y participer. Comme dans le cas de l’incendie caché dans la cave, c’est bien que nous ayons tout découvert et qu’il n’y ait plus d’illusions. C’est bien, mais extrêmement décevant.

Que pensez-vous que les acteurs internationaux doivent faire pour influencer la situation en Biélorussie ?

Depuis plusieurs mois, je n’ai pas eu accès à des informations complètes sur ce qui se passe en Biélorussie et dans le reste du monde, donc je ne peux pas commenter, mais plutôt deviner. Il me semble que le principal, quand on choisit d’agir, c’est de se souvenir que le bénéficiaire final de toute assistance, que dans toutes les actions que les Biélorusses eux-mêmes devraient entreprendre, ils sont le but, et jamais le moyen. Ironiquement, 2021 a été déclarée l’année de l’unité nationale en Biélorussie. Donc même les petits pas vers un consensus, un retour à la loi et à la vérité, sont déjà beaucoup. Je ne sais pas s’il y a un moyen de commencer un dialogue constructif, plutôt qu’une imitation de dialogue mâtiné de violences. Mais je pense que, chaque jour, nous nous éloignons de l’endroit où notre chemin vers la normalité aurait dû commencer.