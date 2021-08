Jérôme Guéry : "J’ai commis une grossière erreur de cavalier"

Alan Marchal Envoyé spécial à Tokyo

Nondidju !" La première réaction de Jérôme Guéry à sa sortie du parc équestre de Tokyo résume sans doute le mieux la soirée vécue par les cavaliers belges engagés hier dans la finale du saut d’obstacles. Entre la frustration d’avoir loupé le coche et l’impression d’avoir joué de malchance, les trois mousquetaires ne pouvaient cacher une certaine déception après leur prestation. À commencer par le Namurois de la bande.

"J’ai commis une grosse erreur de cavalier qui ne m’était jamais arrivée", reconnaît Jérôme Guéry, dont le cheval, Quel Homme de Hus, a réalisé un parcours sans faute avant de refuser le dernier obstacle. "Je me suis précipité sur le dernier obstacle sans réfléchir à la distance. Pour le cheval, c’était impossible de sauter. Le seul fautif dans l’histoire, c’est donc moi."

Peut-être rattrapé par l’enjeu de la compétition - "entre l’avant-dernier et le dernier obstacle, j’ai senti que le barrage pour le podium m’attendait" - mais aussi par la pression, l’Assessois, 14e du concours, n’est pas le seul à avoir commis une erreur. Dans une finale où plusieurs favoris ont été pénalisés et privés de l’ultime course à la médaille, Grégory Wathelet a aussi payé (très) cher sa seule faute de la soirée.

Une barre au sol sur le 10e obstacle et le Condruzien pouvait dire adieu à ses rêves de podium en individuel.

"À hauteur de la rivière, j’ai mis un peu trop de pression sur Nevados. Il s’est crispé et ça nous a été fatal sur le vertical suivant. C’est regrettable, d’autant plus qu’il a été incroyablement bon aujourd’hui, mais je reste positif."

Car, s’il reconnaît être déçu de terminer avec une faute, le tout frais papa - son fils Theo est né deux heures avant qu’il ne décolle pour le Japon - se rend compte du chemin qu’il a parcouru depuis les Jeux de Londres (2012), où il était "déjà heureux d’avoir terminé proprement" sa finale.

Le calvaire de Bruynseels

Reste que, si Jérôme Guéry et Grégory Wathelet, 7e de la finale, n’ont pas rencontré le succès espéré, ce n’est sans doute rien à côté du calvaire vécu par Niels Bruynseels.

Auteur d’une très bonne prestation la veille, le cavalier de Bonheiden - qui dispute ses premiers JO - a d’abord entamé son concours avec du retard. Prévu en 15e position, il n’est finalement apparu qu’en 18e place après que son cheval, Delux Van T&L, a perdu un fer à l’échauffement.

"Tout s’est très bien déroulé jusqu’au troisième saut, lorsqu’il est retombé sur son sabot. On a eu quelques inquiétudes, mais ça avait l’air d’aller. Le cheval s’est calmé et on s’est lancés", explique le lauréat de l’édition 2019 du CSI 5 étoiles de Bruxelles. Malheureusement, tout n’est pas rentré dans l’ordre comme prévu. "Dès le 2e obstacle, j’ai senti que quelque chose n’allait pas, qu’il n’était pas à l’aise. Et puis…"

Et puis, un double refus au 4e obstacle a mis fin au supplice du duo, surtout frustré à l’idée de ne pas avoir pu montrer tout son potentiel. "C’est d’autant plus décevant que la saison avait été bonne et que le cheval était bien." En espérant que la chance tourne dès vendredi, date de la première épreuve par équipes.