Jusqu’à huit litres d’eau par jour

David Lehaire Envoyé spécial à Tokyo

Souffrir. Lutter. Se battre. Pendant deux journées. Comme Nafissatou Thiam, les spécialistes des épreuves combinées occuperont le Stade olympique jusqu’à ce jeudi. Depuis mercredi matin, ces gladiateurs, que ce soit en heptathlon ou en décathlon, vont devoir aller au bout de leurs limites physiques et mentales. Ils ont droit à des journées particulièrement longues, entamées à l’aube et finies en fin de soirée. Ces 48 heures à rallonge paraissent d’autant plus difficiles à gérer qu’une chaleur accablante sévit sur la capitale japonaise. Ce mercredi, le thermomètre de la principale enceinte olympique indiquait 35 degrés et une température ressentie de 42. Le tout avec un taux d’humidité dans l’air de 61 %.

De 4 à 5 000 calories

Dans de telles conditions, l’alimentation et la gestion de son énergie revêtent beaucoup d’importance.

"Chacun gère ses deux jours d’effort comme il le peut, en fonction d’un tas de paramètres", précise d’emblée Frédéric Xhonneux. Le consultant de la RTBF est un ancien spécialiste des épreuves multiples. "La base, quand même, c’est d’être toujours bien hydraté. C’est pourquoi il faut boire toute la journée. De l’eau mais aussi des boissons riches en sels minéraux. La quantité dépendra de chacun mais, moi, ça pouvait aller jusqu’à 7-8 litres."

Logique vu que l’adepte des travaux herculéens perdra énormément de calories. "Je n’ai jamais vraiment calculé mais je devais en éliminer 4 à 5 000."

L’alimentation sera donc essentielle. "Le petit-déjeuner, je le prenais 3 heures avant le début de ma compétition", se souvient celui qui détient un record de 8 142 points au décathlon. "De quoi se compose le petit-déjeuner ? De ce que l’on veut. J’ai vu des athlètes manger des couques au chocolat. Mais il vaut mieux privilégier les sucres lents aux rapides et ne pas manger trop."

Du gâteau

Et de revenir à son cas : "C’était du pain, du fromage, du thé. Parfois, une tartine de miel. Et puis, il m’arrivait encore de manger des sucres lents à petites doses en allant au stade, comme un petit morceau de gâteau."

Une fois son heptathlon entamé, Nafissatou Thiam veille donc aussi à s’alimenter régulièrement. "Je me souviens qu’il m’arrivait de mordre dans quelque chose entre deux essais ou deux sauts, des raisins secs ou un tout petit morceau de gâteau", poursuit notre interlocuteur. "On finit par avoir ce réflexe. Mais comme on peut finir par se lasser de manger les mêmes choses ou simplement parce que nos goûts et nos envies évoluent selon notre état de fatigue et nos besoins énergétiques, il vaut mieux prévoir assez de réserve. C’est pour ça que moi, je mettais plein d’aliments différents dans mon frigo box : des morceaux de gâteau, une tartine au jambon, au miel, une tarte au riz, des biscuits secs, de la compote. Je voulais avoir l’embarras du choix pour me faire plaisir. Puis, il fallait boire. Tout le temps. Seul inconvénient : le besoin d’uriner. Plus on boit, plus on élimine. Et avec le stress de la compétition, c’est pire."

Et de poursuivre sous forme de boutade : "Je trouve qu’il faudrait installer des toilettes amovibles dans le stade le temps de nos compétitions. À plusieurs reprises, nous devons satisfaire un besoin naturel. Faire le trajet jusqu’aux toilettes en spikes n’est pas l’idéal et demande, en plus, de l’énergie."

Pâtes et légumes

Or, ils en ont besoin durant deux jours. "Quand tu rentres à l’hôtel le premier soir, tu évites d’ingurgiter des aliments lourds. Tu privilégies les pâtes et les légumes. Mais en général, tu es tellement fatigué que tu ne manges pas beaucoup. L’important est de te reposer. Passer entre les mains du kiné pour un massage peut également être bénéfique."

Puis, après une nuit réparatrice, vient l’heure de repartir au combat pour la seconde moitié des opérations. "On se lève de nouveau 3 h 30 avant d’entrer en lice."

En clair : Nafi Thiam s’est levée vers 6 heures du matin. "Il faut essayer de chercher un peu de détente tout en faisant monter la concentration. Certains iront faire un footing de cinq-dix minutes. Moi, je préférais faire une petite promenade."

De retour au stade, l’athlète reproduira les mêmes rituels que la veille et il cherchera de nouveau à se protéger de la chaleur. "Il faut chercher les zones d’ombre, évidemment. Ce que Nafi a très bien fait ce mercredi entre ses sauts en hauteur. Elle a aussi veillé à se mettre des glaçons sur la tête, dans la nuque. On utilise aussi des vestes refroidissantes. Bref, tout ce qui peut permettre de résister à de telles chaleurs."

"Tu as le temps de tergiverser"

Autre spécificité de l’heptathlon et du décathlon de ces Jeux : l’horaire. L’espace entre les séances du matin et du soir est énorme. Ce mercredi, notre compatriote a achevé le concours de la hauteur vers 12 h 30. Et elle est revenue au stade pour le lancer du poids, qui commençait 6 h 30 plus tard.

"Ce n’est pas idéal parce que tu as le temps de tergiverser. D’un autre côté, cela te permet de faire une sieste dans un lit et non sur un tapis dans une salle de repos du stade."

Avant les deux épreuves programmées en soirée, il faudra faire un nouvel échauffement. "Cela peut sembler plus lourd que si les épreuves s’enchaînaient plus vite, mais ces sportifs connaissent la programmation depuis longtemps. Ils se sont préparés en conséquence."