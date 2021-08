Knokke, parade sculpturale et art actuel

Tous les amateurs d’arts le savent, Knokke est le rendez-vous estival par excellence, accordant une place importante aux artistes belges et au gratin international. Les galeries sont à l’œuvre avec un rendez-vous le 7 août pour leur opération Trottoir à la Zeedijk.

Avant de rejoindre le rendez-vous, le parcours pourra débuter par la Eerste parade, alignement sculptural face au casino où se succèdent des œuvres, de Permeke à Thomas Lerooy. À suivre impérativement, et premier top du jour pour la révélation des peintures de Henry van de Velde (1863-1957), l’architecte défenseur des arts appliqués. Des œuvres qui donnent le ton novateur d’un art de l’époque associant le pointillisme et les premiers accents expressionnistes. Singulier, très personnel, aussi assuré que subtil de luminosité et belle finesse du côté des dessins. Un régal. Xavier Tricot signe une plantureuse monographie. C’est à la galerie Ronny Van de Velde.

À pointer encore, plus le détour par l’expo pétillante de JonOne (Rasson Art Gallery), quatre stops obligatoires. Pour les solos de Guy Van Bossche (Mulier Mulier Gallery), de Robert Mangold (Edouard Simoens Gallery), du peintre japonais minimaliste Masaaki Yamada (galerie Stéphane Simoens), enfin du peintre Heimo Zobernig (galerie Debrock).

Chez les dix de Trottoir, large panoplie dans les veines contemporaines. Autre top immanquable, pour l’ouverture de son nouvel espace, Samuel Vanhoegaerden a réuni des œuvres historiques de Hans Hartung. Des peintures recherchées et pionnières des années 1950, et d’autres aussi introuvables des années 1970. Un vrai et superbe coup de maître !

À picorer dans les ensembles, Sam Francis, Jef Verheyen ou Karel Appel (Chez Luc Van Middelem), Luk Van Soom (Bogaert Gallery), Tapta avec de grandes peintures et une magnifique structure textile chez Verbaet qui accueille aussi le design façon Axel Enthoven, ou Karen Knorr (Axel Pairon), ou encore les Robert Barry, Boetti, un précieux Byars, des Dotremont couleur, un amusant Vautier…, à la QG Gallery. Des Khnopff, Spilliaert et les contemporains Bernier, Moerman, Dans et Marie-Jo Lafontaine, à la Belgian Gallery. Deux solos d’inédits récents. Chez Baronian Xippas, la nouvelle série de photos du duo Gilbert&George assez ahuris de leur périple terrestre ; chez Rodolphe Janssen, les grandes céramiques enjouées, fraîches, peintes aux motifs de lieux où s’arrêter en voyageant, de la Colombe d’or à Saint-Paul de Vence au Café de Flore parisien.

Bernar Venet

Même rendez-vous du 7 août pour les cinq invitations conjointes, aux trois adresses de la Zeedijk/Albertplein de la galerie Guy Pieters plus active que jamais. En un solo, une série de peintures d’écriture de Bernar Venet, grande nouveauté pour son anniversaire (80 !), basées sur des déformations formelles par anamorphoses. L’autre solo, celui de la photographe Griet Van Malderen, spécialiste des animaux d’Afrique, se déploie sous la formule technique du collodion. Deux ensembles revêtent un caractère patrimonial puisque l’un, inédit, surprenant et d’exception, est consacré aux dessins, aquarelles et gravures de l’artiste namurois célèbre pour ses œuvres traitant d’Eros et de Thanatos, Félicien Rops. Plus de 200 œuvres d’une collection privée jamais exposée. Unique. Juste à côté, la galerie propose un trio d’œuvres de 1928 du peintre Gustave De Smet, des tableaux phares de notre histoire de l’art, très solidement structurés, rares et exemplaires. Enfin, le contemporain classique est à l’honneur à travers un ensemble d’œuvres d’Adami, Alechinsky, Broodthaers, Dubuffet, Fontana, Tapiès… Le choix est large et exprime la variété de l’art contemporain trop souvent réduit à un label restrictif.

Clôture par deux rendez-vous. La MMGallery reçoit dans l’atelier du peintre Kiro Urdin du 6 au 8 août. Patrick Debrock qui a cédé le flambeau de la galerie au fils Bertram réserve une surprise. Il a troqué son statut de galeriste pour celui d’artiste peintre. Des tableaux blancs nervurés de traits noirs, la sobriété minimaliste en lignes de force ou lignes de vie. Première en espace privé le 15 août, à deux pas, à Retranchement (patrick@patrickdebrock.com ).C.L.