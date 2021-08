Kristoff a signé chez Intermarché-Wanty Gobert

Identifié comme la figure de proue de cette édition 2021 de l’épreuve nordique, Alexander Kristoff n’a pourtant pas effectué le déplacement sur les hauteurs de Tromso, à bord du "Fjellheisen", le célèbre téléphérique de la ville la plus septentrionale du monde, durant l’après-midi, lors de la présentation des têtes d’affiche.

Si certains, et de surcroît les journalistes, se sont légitimement demandé si cela était directement lié à son futur, rapidement la raison de son absence a été communiquée : le sprinter de 34 ans préférait ne pas participer à l’excursion aux côtés de Warren Barguil, Oliver Naesen, Ben Hermans ou encore Bryan Coquard pour se préserver, tout simplement. Et pour cause, celui qui a terminé deuxième de l’Arctic Race en 2014 ne s’est pas rendu au pays pour y faire de la figuration, sous la bannière nationale.

Présent, sous la pluie, en fin de journée comme le veut la tradition la veille du grand départ, le Norvégien affichait un large sourire. Une décontraction sûrement due à l’annonce officielle de son transfert chez Intermarché-Wanty Gobert. Il sera d’ailleurs accompagné par son fidèle lieutenant et compatriote, Sven Erik Bystrom.

Le moment de changer

Malgré le temps capricieux dans le "Paris du Nord", il n’a pas hésité avant de répondre favorablement à notre requête et de livrer ses premières impressions. "Je suis tellement excité à l’idée de commencer cette nouvelle aventure, sourit le vainqueur du Tour des Flandres 2015. J’ai passé quatre années chez UAE. Mon contrat s’arrête au terme de la saison mais cela fait plusieurs mois que je ressentais le besoin de découvrir un nouveau challenge. C’était le bon moment de changer, d’autant que signer pour une équipe belge vous permet d’avoir les classiques dans le viseur. C’est prioritaire, c’est quelque chose qui me parle. Chez UAE, et cela est normal, les objectifs principaux ont changé depuis que Tadej (Pogacar) a remporté son premier Tour de France."

Benjamin Sinot