La crise du Covid confirme la montée en puissance des compagnies aériennes chinoises

La crise du Covid aura eu des effets "dévasta teurs" sur les voyages en avion, selon l’Iata, l’association internationale du transport aérien. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en 2020, 1,8 milliard de passagers ont pris l’avion à travers le monde, contre 4,5 milliards en 2019, soit une baisse de plus de 60 %. Cette chute est la plus importante jamais enregistrée depuis 1950 et les premières statistiques de ce type.

En effet, "2020 est une année que nous aimerions tous oublier", explique Willie Walsh, le directeur général de l’Iata. "Un million d’emplois ont disparu dans le secteur. Et les pertes de l’industrie pour l’année se sont élevées à 126 milliards de dollars." Le mois d’avril 2020 aura été le plus difficile à vivre pour le secteur aérien avec une chute de près de 70 % de son trafic habituel à travers la planète.

Sans surprise, c’est surtout la demande des passagers internationaux qui a sombré (-75,6 %), là où le transport aérien intérieur (-48,8 %) a limité la casse. D’après l’Iata, cette chute plus significative des voyages à l’étranger s’explique essentiellement par la fermeture ou les très fortes restrictions imposées par la plupart des pays pour passer leurs frontières durant cette crise sanitaire.

Un match entre Chinois et Américains

L’an dernier, la Chine est aussi devenue, "pour la première fois de l’histoire" , le plus grand marché intérieur aérien au monde. "Les voyages aériens ont rebondi plus rapidement en Chine suite à leurs efforts pour contrôler le Covid-19", explique l’Iata. Deux des cinq compagnies ayant enregistré le plus de passagers durant cette année de pandémie sont ainsi chinoises : China Southern Airlines et ses 110 millions de voyageurs et China Eastern Airlines avec 88 millions de passagers.

Seuls les trois grands transporteurs historiques américains (American Airlines, qui avec ses 124 millions de passagers est la plus populaire, United et Delta, toutes deux avec plus de 100 millions de voyageurs) ont tenu tête aux transporteurs chinois en 2020.

Tout comme leurs consœurs chinoises, les compagnies US auront pu compter sur leur important marché intérieur pour limiter les dégâts. Habituellement très prisés, les vols transatlantiques se sont eux écroulés (-80 %) et aucune perspective de réelle reprise sur les vols entre l’Europe et l’Amérique du Nord n’est à l’ordre du jour, les États-Unis maintenant des restrictions très strictes d’accès à leur territoire.

L’Europe à la traîne

Avec le Moyen-Orient, l’Europe (-67 % de passagers) aura été la région la plus touchée par la crise, bien plus que l’Asie-Pacifique (-53 %).

Pas étonnant, dès lors, de ne retrouver que des destinations asiatiques dans le classement des cinq routes aériennes les plus fréquentées au monde. À la première place, le vol entre Séoul et l’île coréenne de Jeju - qui aura attiré 10 millions de passagers en 2020 - a même vu sa fréquentation exploser (+35 %) en cette période de Covid.

Alors que les aéroports européens buvaient la tasse, de nombreuses liaisons entre des grandes villes chinoises ont aussi connu d’importantes croissances en termes de passagers.

"L’analyse des statistiques de performance de l’année révèle une étonnante histoire de persévérance", poursuit Willie Walsh, qui salue les aides financières et autres formes de soutien des gouvernements ayant empêché la faillite de nombreux transporteurs aériens. "Mais ce sont surtout les actions rapides des compagnies et l’engagement de notre personnel qui ont permis au secteur aérien de traverser l’année la plus difficile de son histoire", conclut le directeur général.

