La crise financière a poussé Averbode à se diversifier

La communauté des chanoines d’Averbode a senti passer le vent du boulet en 2008.

En cause : la crise boursière qui a alors fait vaciller ses placements, source importante du financement des activités de cette abbaye fondée en 1135 aux confins des provinces actuelles du Brabant flamand, du Limbourg et d’Anvers. "Cela a créé plein d’incertitudes", confie le père Pierre Seghers, économe de l’abbaye.

D’où l’idée d’élargir et de diversifier ses sources de revenus. Ou plutôt d’effectuer un retour aux sources en reprenant la production de bière ou de fromage, des "activités séculaires" de l’abbaye abandonnées au fil du temps.

Gage de qualité

Les chanoines n’ont pas fait les choses à moitié : ils ont mené une étude de marché pour tester la notoriété d’Averbode et connaître les attentes des consommateurs. "Il en est ressorti qu’un produit d’abbaye représente une plus-value pour le consommateur, car cette appellation offre la garantie de produits de qualité", précise le père Pierre Seghers.

Averbode opte toutefois pour des partenariats et non pour une production propre, comme tel est le cas d’ailleurs pour toutes les abbayes non trappistes. C’est La Lorraine pour le pain, la brasserie Huyghe pour la bière et Milcobel pour le fromage.

Le choix de Milcobel se justifie notamment parce que "l’entreprise développe un projet social avec de jeunes personnes handicapées". Pour la bière, "Huyghe est une entreprise familiale qui n’avait pas encore une marque forte". Et une bière et une seule. "Nous voulions éviter le modèle classique blonde/brune. Si vous proposez une nouvelle bière, il faut une histoire." C’est donc une blonde à 7,5° qui a vu le jour.

Pourquoi Delhaize ?

Il reste ensuite à les proposer aux consommateurs. Averbode fait cette fois le choix d’un partenaire unique dans la grande distribution, Delhaize. Pourquoi ? "L’image de Delhaize est plus proche de la nôtre. Le groupe a des racines belges et met l’accent sur la santé, les produits locaux. En collaborant avec une seule enseigne, nous évitons aussi les pressions sur les prix entre les différents supermarchés."

Le pain, le fromage et la bière sont commercialisés chez Delhaize depuis 2014. "Comme c’est notre partenaire unique, Delhaize fait plus de communication sur nos produits."

D’autres produits ont rejoint la famille Averbode : de la farine pour faire son propre pain d’abbaye, du pain d’épices ou encore, dernièrement, de la glace. "Elle est fabriquée avec le lait que nous produisons dans notre ferme, précise le père Pierre Seghers. Cela fait partie de notre modèle pour être autosuffisant."

Cette ferme, c’est 120 têtes de bétail dont la gestion est confiée à un couple d’agriculteurs, employés de l’abbaye. "C’est également notre ferme qui nous fournit notre viande." Les bêtes sont abattues dans un abattoir extérieur. "Nous proposons aussi des colis de viande que les gens peuvent venir chercher à l’abbaye."

"Tous les revenus de la vente de nos produits doivent être utilisés dans des projets sociaux, caritatifs, éducatifs ou dans le cadre de la sauvegarde du patrimoine", poursuit le père Seghers.

Le site de l’abbaye en donne la liste. Pour l’année dernière, c’est par exemple une salle de sports au Sint-Michielscollege de Schoten ou une aide financière à l’École Mananthavady de Bangalore, en Inde.

Averbode est peut-être plus connu comme éditeur des magazines Dorémi, Bonjour, Dauphin et Tremplin. "C’est une très importante source de revenus", reconnaît l’économe d’Averbode. La maison d’édition emploie 85 personnes.

Retraite

L’activité d’imprimerie n’a pas connu le même succès : elle a dû cesser ses activités en 2004. "C’était trop compliqué pour notre communauté de suivre et de gérer cet outil." Quelque 120 personnes avaient alors perdu leur emploi.

Au sein de l’abbaye même, c’est une vingtaine de personnes qui sont aujourd’hui employées, notamment dans un centre d’accueil qui s’occupe des frères malades et âgés. Il est également possible d’effectuer une retraite au sein du bezinningscentrum. Des classes du secondaire, par exemple, y séjournent pour deux/trois jours.

Des salles de l’abbaye peuvent être louées par des entreprises, mais le gîte n’est pas possible pour ne pas troubler la quiétude des lieux.

Cette abbaye de l’ordre des Prémontrés, aussi appelés Norbertins, accueille une communauté de 35 frères. "Il y a également 20 frères qui habitent dans une paroisse." Ces prêtres rétrocèdent leur salaire à la communauté.

"Nous sommes une communauté religieuse, et non une organisation commerciale, assure le frère Pierre Seghers. Les revenus de la maison d’édition et les plus-values sur nos fonds de placement sont importants pour financer nos activités et pouvoir, dans la mesure du possible, financer toutes les rénovations et restaurations."

C’est par exemple le cas du Moment, le "centre d’expérience" qui accueille les visiteurs à l’entrée du site de l’abbaye.

Silence

C’est une boutique et ensuite une brasserie, où vous pouvez déguster deux bières brassées sur place, une blonde à 4,85 % et une brune à 7 %. Les tables et les bancs ont été fabriqués via un projet d’économie sociale.

L’endroit est calme, de même que la terrasse qui une offre une vue imprenable sur les majestueux bâtiments de l’abbaye, un lieu de détente et de prière. "Il n’y a pas de musique pour respecter le silence propre à une abbaye."

C’est donc en toute quiétude que vous pouvez visiter librement la cour intérieure de l’abbaye et l’église de l’abbaye située dans la commune de Montaigu-Zichem, non loin de Diest. C’est aussi un point de départ très prisé pour les balades à vélo dans la région.P.D.-D.