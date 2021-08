La fidélité jusqu’au cimetière entre Cannelle et ses maîtres

Plus de deux mille chiens, chats et quelques lapins sont enterrés au cimetière pour animaux de Rosières.

Reportage Annick Hovine

Merci pour ces 13 années de bonheur", "À notre petit trésor adoré", "Au revoir chouchou chéri. À tout à l’heure". Le vrombissement des moteurs sur la E411 toute proche ne perturbe pas le sommeil éternel de Xennie, Nouchka et Virgule. Plus de deux mille chiens, chats et quelques lapins sont enterrés ici au cimetière pour animaux de Rosières, le plus ancien du pays. Il y a beaucoup de fleurs sur les tombes, fraîches ou artificielles, des photos souvenirs, les jouets du chat défunt, une sculpture du caniche et des inscriptions émues - "Cannelle, tu seras toujours dans nos cœurs" - et touchantes - "On était bien, hein" - gravées sur les pierres tombales.

Inauguré en 1977 par l’ASBL Veeweyde, ce lieu de repos pour petits animaux s’étend sur deux hectares en bordure d’autoroute.

À Rosières, l’inhumation d’un animal se déroule toujours le mercredi. Le propriétaire peut assister à la cérémonie, s’il le souhaite. "Ce sont des gens qui ont un lien particulier avec leur animal et qui ne souhaitent pas qu’il soit envoyé en clos d’équarrissage", indique Ludivine Nolf, porte-parole de Veeweyde. Le prix tourne autour de 450 euros, en fonction de la taille du coffret, du choix du texte et de la pierre tombale.

Un premier lieu de repos pour animaux à Bruxelles

Les animaux domestiques ont une durée de vie plus courte que les humains. Si les chats peuvent parfois vivre jusqu’à vingt ans, les chiens meurent, en moyenne, à quinze ans. Les plaques avec les dates de naissance et de décès de "Notre très cher Snoopy tellement aimé et combien regretté" (06/2005-01/2019)" ou de "Notre Bingo adoré" (30/08/94-1/12/07)" en attestent.

À Bruxelles, il n’est pas autorisé d’enterrer la dépouille d’un compagnon à quatre pattes dans le jardin, pour des raisons de santé publique et de pollution des sols. En Région wallonne, les règles varient d’une commune à l’autre, mais un arrêté wallon de 1993, relatif aux déchets animaux, tolère que les particuliers creusent un trou dans leur terrain pour y enfouir leur chien, leur chat, leur lapin ou leur cobaye, si ce dernier n’est pas décédé d’une maladie contagieuse et qu’on ne se trouve pas à proximité d’un captage d’eau.

Sinon, en cas de décès, le vétérinaire ou un organisme spécialisé dans l’incinération de dépouilles d’animaux doit prendre le corps de l’animal domestique en charge. Si le propriétaire fait le choix de l’incinérer de façon individuelle, il peut demander une urne contenant les cendres de l’animal. Il peut aussi, s’il le souhaite, l’enterrer dans un cimetière pour animaux. Il en existe actuellement six au sud du pays, à Rosières, à Liège, à Harzé-Aywaille, à Mont-sur-Marchienne, à Wépion et, le plus récent, ouvert en décembre 2020 à Woluwe-Saint-Pierre. C’est le premier cimetière pour animaux domestiques en région bruxelloise, avec 70 places en pleine terre, un columbarium de 105 places et une zone de dispersion des cendres.

Une niche au columbarium

Ici non plus, ce n’est pas gratuit. Pour une dernière niche au columbarium, il faut débourser 100 euros pour 5 ans (non renouvelable) ; pour un enterrement, c’est 150 euros pour 5 ans (non renouvelable). En revanche, les habitants de Woluwe-Saint-Pierre peuvent accéder librement à la pelouse de dispersion des cendres ; pour les autres, c’est 50 euros. "Ces tarifs sont destinés à couvrir les frais d’entretien du cimetière et les prestations effectuées, précisent les autorités. La commune ne cherche ici nullement à récupérer l’investissement de l’installation du cimetière. Notre objectif est d’offrir une solution à tous les propriétaires d’animaux domestiques qui souhaitent pouvoir se recueillir auprès de leur fidèle compagnon décédé."

Au "Paradis des animaux", le cimetière animalier de Sainte-Walburge, sur les hauteurs de Liège, la fidélité du maître vis-à-vis de l’animal va même un cran plus loin. Dans l’enceinte, allée de Rocky, un columbarium humain a été installé : il renferme les cendres des défunts qui veulent reposer à proximité de la tombe de leur petit compagnon enterré là. Ce columbarium compte sept places, dont quatre sont prises et les trois autres déjà réservées… "Il est prévu de l’agrandir", détaille Marie-France Geys, qui gère le "Paradis des animaux" et habite, avec son mari, dans le cimetière. "Les fenêtres de notre living donnent dessus." Marie-France peut en permanence avoir l’œil sur les lieux, histoire d’éviter les vols et les dégradations.

"Vous devriez voir à la Toussaint…"

Le couple a déjà deux Malinois enterrés dans son jardin cimetière : Tara et Sara. Le caveau est assez grand pour accueillir les compagnons suivants : Ira, un autre berger âgé de 12 ans et demi, qui accuse son âge, et Cookie, un chat encore loin de la tombe. "Ils y auront leur place."

Comme dans les autres lieux de repos pour animaux, il y a surtout des chats et des chiens, quelques lapins et des furets. Pour les chevaux, il n’y a plus de place, poursuit Mme Geys. Environ deux mille animaux domestiques reposent dans ce cimetière ouvert en 1993. Le lieu est accessible le mercredi, le samedi et le dimanche. "C’est très bien fleuri, pas du tout abandonné. Les gens reviennent voir leur animal. Vous devriez voir à la Toussaint : je pense qu’il y a une plus grande fréquentation qu’au cimetière des humains."

Les maîtres assistent souvent à l’enterrement, auquel ils convient parfois quelques amis. Une inhumation dans une housse biodégradable revient à 162 euros ; dans un coffret, cela monte à 400 euros. "Après, ils reviennent me parler. Ils racontent la vie de leur animal. Ça leur fait du bien. C’est un réconfort pour eux", indique Marie-France Geys. À 64 ans, cette auxiliaire de soins en maison de repos, désormais retraitée, se consacre au "Paradis des animaux".