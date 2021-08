La Journée

Des habitants de Zwijndrecht présentent des valeurs de PFAS trop élevées…

Le sang de dix personnes vivant à proximité de l’usine 3M de Zwijndrecht contient des concentrations excessivement élevées de PFAS, affirme le collectif de citoyens Grondrecht, qui a fait procéder à des prélèvements sanguins sur neuf habitants de Zwijndrecht et un habitant de Linkeroever. Les analyses sanguines, effectuées à l’Université libre d’Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam) sous la direction du professeur Jacob De Boer, montrent que les valeurs de tous les échantillons sont trop élevées, voire extrêmement élevées, peut-on lire dans un communiqué de presse. "La valeur la plus élevée mesurée chez les personnes testées présente un facteur de +168 par rapport au seuil de sécurité, tandis que la valeur la plus faible révèle un facteur de +3,4", précise le collectif Grondrecht, créé dans la foulée de l’éclatement du scandale de la pollution au PFOS à Anvers.

… ce que le président de la commission d’enquête parlementaire juge "préoccupant"

Le député flamand Hannes Anaf (Vooruit), qui préside la commission d’enquête du Parlement flamand sur ce qui s’apparente déjà à un scandale sanitaire, a qualifié mercredi de "préoccupants" les résultats des analyses sanguines. Ils doivent faire partie de la suite de l’enquête sur la problématique du PFOS à Zwijndrecht et dans les environs, a ajouté M. Anaf dans un communiqué. "Nous continuerons à chercher des réponses avec la commission d’enquête. Nous examinerons à la base ce qui s’est exactement passé et ce qui n’a pas fonctionné", a ajouté le député socialiste. Selon lui, la commission reprendra son travail après les vacances et organisera de premières auditions le 20 août prochain pour apporter plus de clarté sur l’état d’avancement des différentes enquêtes sanitaires. L’entreprise 3M sera pour sa part entendue début septembre.

La Flandre organise un rattrapage pour les secondes doses de vaccin

L’agence flamande pour les soins et la santé a lancé mercredi une campagne à destination des personnes qui souhaiteraient prendre, en "rattrapage", un nouveau rendez-vous pour l’obtention d’une seconde dose de vaccin contre le coronavirus. "La double vaccination réduit pratiquement à zéro le risque d’hospitalisation", a affirmé le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V). "Ces moments de rattrapage sont donc une excellente chose en termes d’immunité de groupe", a-t-il ajouté, cité par le communiqué.

Quelque 45 000 personnes sont potentiellement concernées et les prises de rendez-vous débuteront ce jeudi, a indiqué l’agence dans un communiqué. Mercredi, 90 % des Flamands avaient reçu au moins une dose de vaccin, et 77 % sont complètement vaccinés. Davantage d’informations sont disponibles sur le site internet laatjevaccineren.be.

Intempéries : le sauvetage des archives se poursuit en Wallonie

L’appel à la solidarité des Archives de l’État pour le sauvetage de certaines archives à la suite des inondations qui ont durement frappé la Wallonie, lancé la semaine dernière, a engendré des réponses rapides qui ont permis de sauver de nombreux documents. C’est ce qu’ont annoncé mercredi les Archives de l’État. Toutefois, les actions de sauvetages sont loin d’être terminées.

Malgré tout, beaucoup de documents ont été perdus à la suite des inondations, notamment les archives de l’Aménagement du territoire du ministère de la Communauté germanophone.