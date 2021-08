La justice doit dire qui sera jugé pour le baptême mortel à la KU Leuven

Journaliste Police et Justice

Au départ, la mort de Sanda Dia, en décembre 2018, avait été perçue en Flandre comme un nouvel épisode dans une liste bien trop longue de tragiques décès à l’issue d’un baptême étudiant.

Mais, au fil du temps, des témoignages et des révélations dans la presse flamande, l’affaire a pris une tout autre couleur car la victime était issue de l’immigration et ses tourmenteurs étaient membres d’un cercle estudiantin huppé.

Ce jeudi, le dossier devrait connaître une avancée significative. La chambre du conseil de Hasselt doit dire qui sera jugé par le tribunal correctionnel, à moins qu’elle n’ordonne de nouveaux devoirs complémentaires, ce qui retarderait à nouveau le traitement de ce dossier qui tourmente la Flandre.

Sanda Dia, mort à 20 ans, avait une mère belge et un père sénégalais qui a obtenu l’asile en Belgique. Brillant, sociable, sportif, Sanda Dia a entamé des études d’ingénieur civil à l’Université catholique de Louvain (KUL). Il a voulu rejoindre le cercle estudiantin Reuzegom.

Ce cercle étudiant ne regroupait que des garçons, majoritairement nés dans des familles anversoises riches et influentes. Le cercle se voyait comme une pépinière des futures élites. Rejoindre Reuzegom impliquait de subir un baptême corsé.

Un baptême cauchemardesque

Pour Sanda Dia et deux de ses compagnons, l’initiation a tourné au cauchemar. Sanda Dia n’en réchappera pas. Les deux rescapés ont raconté les sévices subis qui se termineront dans un chalet à Vorselaar. Cela a débuté par l’obligation d’ingurgiter de grandes quantités d’alcool. Ils ont dû avaler de la nourriture pour animaux et une mixture immonde dans laquelle une souris avait été broyée.

Déjà affaiblis, assommés d’alcool, Sanda Dia et ses comparses devront creuser un trou dans un terrain près du chalet de Vorselaar (province d’Anvers) et s’y installer avant d’être arrosés d’eau glacée. La seule opportunité pour se réchauffer était d’être aspergé d’urine. Le trio a été contraint d’y rester tant que leurs tourmenteurs le leur imposaient.

Sanda Dia est resté plus longtemps dans la tranchée. Il a perdu connaissance. Les autres étudiants, comprenant que cela tournait mal, l’ont conduit aux urgences. Mais ils n’auraient pas, selon les reconstitutions opérées par la presse flamande, véritablement expliqué aux soignants ce qu’avait subi Sanda Dia.

La température corporelle du malheureux avait chuté. Deux jours plus tard, le 7 décembre 2008, il est mort d’une insuffisance cardiaque.

Initialement, l’Université catholique de Louvain (KUL) a réagi timidement. Les étudiants impliqués ont dû prester une trentaine d’heures de travaux d’intérêt général et ont dû rédiger une dissertation sur les baptêmes étudiants.

Saisie, la justice a pu déterminer que des étudiants avaient nettoyé le chalet où s’était tenu le baptême, vraisemblablement pour effacer toute trace. L’examen des portables des étudiants a montré que les images attestant des mauvais traitements infligés avaient été supprimées. Les échanges via WhatsApp avaient également disparu.

L’instruction judiciaire a été délocalisée à Hasselt car le père d’un des étudiants impliqués est magistrat à Anvers.

L’université sous le feu des critiques

Au fil des révélations, l’Université catholique de Louvain (KU Leuven) a été mise sous pression. Par la voix de son recteur, la KU Leuven a émis des regrets. Luc Sels a ainsi souligné en août dernier que ce drame constitue "l’une des pages les plus noires dans l’histoire de [son] université". Constituée partie civile et ayant ainsi pu avoir un accès au dossier judiciaire, la KUL a pris cette année des mesures, suspendant certains des étudiants impliqués dans le baptême.

Parallèlement, des témoignages sur Reuzegom ainsi que des images de ses membres ont éclairé sur une face encore plus sombre du groupe. On a fait état de brûlures aux parties génitales lors de baptêmes. On a vu des étudiants de Reuzegom entonner des chants racistes.

Ce qui, au fil du temps, a fait surgir une question : Sanda Dia est-il mort en raison de la couleur de sa peau ? Noir et issu d’un milieu plutôt modeste, a-t-il été ciblé particulièrement par ses tourmenteurs, qui étaient tous blancs ? Le fait qu’ils étaient issus d’un milieu très favorisé leur a-t-il valu une certaine clémence à l’université ?

L’instruction, qui se termine par un réquisitoire de renvoi de 18 étudiants pour homicide involontaire, traitements inhumains et dégradants et/ou non-assistance à personne en danger, n’a pas donné de réponse à ces questions qui, à n’en point douter, surgiront au cours du futur procès.J. La.