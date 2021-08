Le fils de l’ancien chah voudrait "un peu d’aide" de l’Occident pour donner le "coup de grâce" au régime des mollahs

Alors que les États-Unis, la Grande-Bretagne et Israël ont évoqué cette semaine une "réponse collective" contre l’Iran en réaction à l’attaque d’un pétrolier dans le golfe d’Oman dont ils tiennent Téhéran pour responsable, Reza Pahlavi, fils du dernier chah d’Iran, affirme qu’un coup de main de l’Occident est nécessaire pour donner le "coup de grâce" à la République islamique, qu’il voit sur le point de s’effondrer.

Dans un entretien accordé à l’AFP, mardi à Washington, le prince, qui vit en exil dans la banlieue de la capitale américaine, affirme que le régime des mollahs est "divisé, fragile, au bord du gouffre". Signes parmi d’autres de cette fragilité, l’abstention record lors de la dernière élection présidentielle, qui a mené mardi l’ultraconservateur Ebrahim Raïssi à la présidence de la République islamique, et les récentes manifestations à travers le pays provoquées par des pénuries d’eau, en plus des vagues de contestation du régime ces dernières années.

"Un dernier effort"

"Mais comme toujours, si on lui jette une bouée, il trouvera un second souffle et survivra encore un peu, déclare Reza Pahlavi. Nous avons la possibilité de lui donner le coup de grâce. Et nous ne demandons pas au monde de le faire à notre place ; les Iraniens veulent le faire, ils ont juste besoin d’un peu d’aide."

Ce n’est pas la première fois que le fils du chah prédit, comme d’autres opposants iraniens en exil, la chute imminente du pouvoir religieux de Téhéran. Il y a près de deux ans, il assurait déjà que "l’effondrement final" était une affaire de "quelques semaines ou mois".

La différence, cette fois, réside dans "la façon dont le régime tue les gens tout simplement", "de simples jeunes qui ont soif et qui réclament leurs droits", dit-il. "Cette riposte n’indique pas un sens de confiance et de stabilité", "c’est comme un dernier effort pour essayer d’éteindre les flammes".

Les dirigeants iraniens ont abattu toutes leurs cartes, estime-t-il, "et la réponse du régime aujourd’hui c’est de mettre à la tête du pays la personnalité la plus noire et lugubre du nom de Raïssi". Le nouveau président est à ses yeux "un boucher et un criminel qui devra être jugé un jour pour crimes contre l’humanité". Et pour leur refus de rompre plus franchement avec lui, M. Pahlavi s’en prend aux "démocraties occidentales" qui "semblent poignarder les gens dans le dos". En cause, la décision de l’Union européenne d’envoyer un représentant à la cérémonie d’intronisation de Raïssi, "une gifle" qui risque de lui donner une "légitimité qu’il ne mérite pas". Quant à l’administration Biden, qui affiche la volonté de continuer à négocier pour sauver l’accord nucléaire, elle se fourvoie si elle pense que Téhéran va baisser la garde. "Ils ont besoin de continuer cette attitude d’antagonisme, d’instabilité régionale, parce que c’est comme ça qu’ils ont survécu jusqu’à présent."

L’ex-prince héritier, qui se dit "républicain par nature", ne pousse pas pour le rétablissement de la monarchie, mais plaide pour l’instauration d’une démocratie "séculaire".

V.B. (avec AFP)