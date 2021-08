Les journées sans voiture ont la vie dure au pied de l’Olympe !

Les sports moteurs sont toujours en panne sur la grille de départ olympique. Des courses auto furent pourtant organisées lors des JO de Paris en 1900 ou de Berlin en 1936. Mais elles faisaient partie des festivités parallèles. Dès 1908, dans sa charte, le CIO a d’ailleurs banni "les disciplines dans lesquelles les perfo rmances dépendent d’une propulsion mécanique" . Cette interdiction a certes été levée en 2007, mais il n’est toujours pas question de propulser la F1 ou d’autres courses auto ou moto sous les feux de la rampe. L’idée de voir Lewis Hamilton ou Max Verstappen en découdre sur un anneau olympique aurait pourtant de l’allure. Après tout, les stars de la NBA, du tennis et du golf sont désormais les bienvenues au Village. Mais plusieurs paramètres freinent, en amont, les candidatures motorisées. D’abord, au volant de voitures différentes, tous les pilotes ne partiraient pas à égalité de chance. Mais c’est aussi le cas, direz-vous, en équitation, où les chevaux ne sont pas de même valeur. En vérité, c’est surtout au niveau éthique et commercial que le défi est complexe à relever. D’une façon ou d’une autre, il serait délicat de ne pas mettre en avant les marques des voitures. Et ce n’est pas l’essence des Jeux. Et puis, à l’heure où l’écologie occupe une place de plus en plus grande dans la société, il n’est pas sûr que ce dérapage plus ou moins contrôlé fasse l’unanimité. Jusqu’à nouvel ordre, il n’y a donc que les navettes officielles pour faire vrombir les moteurs olympiques !