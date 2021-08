Les NH-90 de Beauvechain ont rempli leur mission

Rotor tournant, le NH-90 est à peine à une quinzaine de mètres au-dessus de l’eau qui retient désespérément la carcasse de la voiture. L’engin déploie toute sa puissance. Le souffle est tel qu’un brouillard de gouttelettes se forme à la surface et que les feuilles des arbres sont soufflées à des dizaines de mètres à la ronde. Tenu par une énorme sangle, le véhicule finit par sortir complètement de l’eau mais il ne décollera pas à plus d’un mètre de la surface. Le pilote tentera de le déplacer, en vain. Il finira par le ramener sur la berge.

Malgré la puissance du NH-90 et les tentatives du pilote et des équipes au sol, cette Jaguar emportée par les inondations restera encore quelque temps sur les berges de la Hoëgne, un affluent de la Vesdre, à Theux. "Dans un état normal, la voiture pèse 2 tonnes, mais ici il y a de la boue dedans et l’eau s’est infiltrée dans les sièges, ce qui la rend beaucoup plus lourde, explique Marnik Marx, opérateur de cabine du NH-90 à Beauvechain. L’hélicoptère est capable de soulever des engins jusqu’à 3 tonnes. Au-delà, c’est limite."

Une vingtaine de véhicules extraits en deux semaines

Depuis deux semaines, les NH-90 TTH et les hommes de la base aérienne de Beauvechain s’activent avec les équipes du Mobile Air Operation Team (MAOT) pour extraire les véhicules coincés dans les cours d’eau de la région liégeoise et qu’il est impossible de dépanner par la voie terrestre. Au total, ils ont déjà extrait une vingtaine de véhicules, dont une moto et même un bateau. Ce type d’opération est totalement inédit pour ces équipes de la Défense qui sont plutôt habituées à déplacer du matériel militaire. "C’est la première fois pour nous, donc à chaque opération c’est une nouvelle expérience, sourit Didier Thyssen, premier sergent-major au MAOT. On a plutôt l’habitude de déplacer des mortiers ou des véhicules légers comme des jeeps. On a lu des manuels et suivi des formations pour transporter des objets par hélicoptère, mais déplacer des voitures, c’est écrit nulle part."

Et la tâche est ardue car il faut prendre en compte de nombreux paramètres. Les opérations se déroulant parfois dans des cours d’eau proches des habitations, il s’agit de ne pas faire davantage de dégâts avec le souffle du rotor. Les arbres, ponts et routes sont autant d’obstacles dans le bon déroulement de la mission. Cela demande donc beaucoup de préparation en amont, avec une fine analyse de l’environnement immédiat. D’autant que l’intervention est minutée puisque le NH-90 ne dispose que de 45 minutes pour extraire les véhicules, son réservoir étant peu rempli afin de ne pas le surcharger.

Une mission riche d’enseignements donc pour les hommes de la Défense, et qui s’est achevée ce mercredi avec deux voitures tractées à Pepinster et une tentative avortée à Theux. C’est avec le sentiment du devoir accompli qu’ils rentrent à la base de Beauvechain. "C’était important pour nous de venir soutenir la population. On espère avoir pu aider à notre échelle", concluent les militaires.Sarkis Geerts