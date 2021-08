Les sinistrés invités à rentrer leur demande d’aide

Bonne nouvelle pour les Écaussinnois et les Estinnois. Après avoir appris la présence de leur commune sur la liste pour bénéficier du Fonds des calamités après les inondations, les citoyens disposent de trois mois pour introduire leur demande d’aide à la réparation auprès du Service régional des calamités, soit jusqu’au 30 novembre 2021.

Des démarches qui sont parfois compliquées à comprendre. Pour commencer, les sinistrés doivent remplir un formulaire disponible sur le site de la Région wallonne. Une fois complété, il est à envoyer par courrier à l’adresse SPW Intérieur.

En cas d’inondation, l’aide à la réparation est limitée et ne visera que les biens qui ne peuvent être couverts par un contrat d’assurance incendie. Seuls les biens comme, entre autres, les biens immeubles, les véhicules d’usage courant, les sols et les cultures peuvent être indemnisés. "Dès la réception de la demande d’aide à la réparation, le Service régional des calamités confirme cette réception et communique le numéro de dossier au demandeur" , peut-on lire sur le site. "Si le dossier est complet et recevable, les dommages sont estimés par le Service régional des calamités, ou son expert, et le demandeur. Le propriétaire peut donc faire valoir ses arguments."

Un rapport de constatation des dommages est établi et sert de base au calcul de l’aide à la réparation. Cette estimation est réalisée suivant les dispositions de l’arrêté du gouvernement wallon du 21 juillet 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques. "Une fois le calcul effectué, le propriétaire reçoit une décision motivée fixant, le cas échéant, le montant de l’aide à la réparation. Le paiement de ce montant s’effectue simultanément à l’envoi de cette décision." M.Da.