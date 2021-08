liban Rassemblement anniversaire dans le port de Beyrouth

Des milliers de Libanais ont afflué mercredi après-midi dans le centre de Beyrouth pour marquer le premier anniversaire de l’explosion meurtrière qui a ravagé son port et une partie de la ville, et fustiger l’impunité de la classe politique. Tous ont convergé vers le secteur du port pour rendre hommage aux victimes et réclamer justice. Une messe était prévue sous le patronage du patriarche maronite. Les autorités ont décrété une journée de deuil mais aucune participation officielle n’était prévue pour cette commémoration, organisée entre autres par les familles des victimes, des groupes de militants et des organisations de la société civile.

Dans le même temps, la France et l’Onu organisaient une troisième conférence internationale de soutien aux Libanais. Les pays participants se sont engagés à apporter environ 370 millions de dollars d’aide à la population.