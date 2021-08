Mais à quoi servent les politiques ?

Quarante et un morts, deux disparus. Le bilan des inondations qui ont ravagé plusieurs villages de Wallonie est dramatique. Qu’est-ce qui a provoqué cette catastrophe ? Les pluies diluviennes ? Le réchauffement climatique ? L’urbanisation ? La mauvaise gestion des barrages ? La responsabilité du pouvoir politique est d’abord de venir en aide, rapidement, massivement, matériellement, psychologiquement, aux sinistrés. Pas de discours. Des actes, des gestes, concrets. L’urgence est là, totale. Mais les experts prédisent aussi que ces épisodes vont se renouveler. Pas dans dix ans. Plus tôt qu’on ne le pense, peut-être. Dès lors, il importe de comprendre ce qui s’est passé avec toute la lucidité requise pour éviter que pareille catastrophe ne se reproduise.

Un juge d’instruction a été désigné. Il doit faire son travail sereinement. Mais pourquoi n’y aurait-il pas aussi une commission d’enquête parlementaire ? Les politiques, assure Elio Di Rupo, hostile à cette idée, ne sont pas armés pour un tel travail, "ils n’ont pas les compétences techniques". Faut-il en conclure que les hommes et les femmes politiques ne sont capables de gérer la chose publique que quand tout va bien ? Et que les grandes questions "trop techniques" doivent être confiées à des juges d’instruction ou à des experts ? Curieux argument. Car tel est précisément le rôle d’une commission d’enquête : faire défiler des experts, beaucoup d’experts, dans toutes les matières climatiques, urbanistiques, économiques, écouter leurs conclusions, quitte à ce qu’elles soient contradictoires. Et, ensuite, rédiger un rapport, désigner d’éventuels manquements individuels mais surtout tirer des enseignements politiques.

Avec cet argument "trop technique", aucune commission d’enquête n’aurait jamais été mise sur pied : les tueurs du Brabant ? Trop technique. Le génocide du Rwanda ? Trop technique ! Le Heysel ? Trop technique ! L’affaire Fortis ? Trop technique. L’affaire Nethys ? Trop technique. Bien sûr, on connaît les limites et les dangers d’un tel exercice, mais il nous semble qu’une commission d’enquête s’impose pour faire toute la lumière sur ce qui s’est réellement passé et surtout pour éviter que pareil catastrophe ne se reproduise.