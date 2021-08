Minsk intensifie la crise migratoire à la frontière lituanienne

C’est une arme hybride utilisée pour changer la politique européenne", a mis en garde mercredi matin Gabrielius Landsbergis, dans un entretien accordé au site Politico. Le ministre lituanien des Affaires étrangères tire la sonnette d’alarme face à l’afflux inédit de migrants arrivant dans son pays via la Biélorussie, qui cherche ainsi à faire pression sur l’Union et à riposter aux lourdes sanctions économiques européennes imposées au régime dictatorial d’Alexandre Loukachenko. Le message de Vilnius est clair : l’UE doit se préparer à une crise migratoire, artificiellement provoquée par un voisin bien conscient de la psychose européenne liée à cette question.

"L’année dernière, nous avons eu environ 80 franchissements illégaux de la frontière sur l’ensemble de l’année. Lundi soir, nous avons franchi le seuil des 4 000 personnes (arrivées) cette année", explique M. Landsbergis. Ces chiffres traduisent la volonté d’Alexandre Loukachenko d’instrumentaliser la migration, en faisant transiter par le territoire de son pays des personnes provenant principalement d’Irak, mais aussi de Syrie ou de la République démocratique du Congo, avant de faciliter leur entrée en Lituanie, dans l’UE. Les vols depuis Istanbul et Bagdad à destination de Minsk se sont donc multipliés. La Biélorussie est également en train de négocier la libéralisation des visas avec le Pakistan. "Ce n’est pas d’abord une crise migratoire, c’est un acte d’agression qui vise à provoquer", a donc dénoncé lundi la commissaire aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, lors d’une conférence de presse à Vilnius.

Une recette déjà connue

Le dictateur biélorusse n’a rien inventé. Il a simplement observé, comme d’autres avant lui, l’obsession qui anime l’Union européenne depuis le traumatisme politique provoqué par la crise de l’asile de 2015 : celle de tenir les migrants loin de ses frontières.

La Turquie, avec qui l’UE a signé en mars 2016 un accord pour juguler les flux migratoires vers ses côtes, n’hésite pas à se servir de ce levier de pression dès qu’elle a un conflit à résoudre avec les Européens. En mars 2020, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait ainsi mis à exécution sa menace d’envoyer des milliers de migrants aux portes de la Grèce. Plus récemment, le Maroc a voulu régler un différend diplomatique avec l’Espagne, en facilitant le passage de migrants vers l’enclave espagnole de Ceuta.

Alors qu’Alexandre Loukachenko ne cesse de durcir sa position, autant envers l’opposition pro-démocratique biélorusse, que face à ses détracteurs internationaux, les Européens peuvent s’attendre à ce que la situation migratoire à la frontière lituanienne empire. "Il est possible d’avoir 10 000 personnes d’ici la fin de l’été, voire plus", a averti le ministre Landsbergis, qui appelle l’UE à réagir. Et notamment à construire une clôture à la frontière avec la Biélorussie. Lundi, Ylva Johansson estimait qu’il s’agissait d’une "bonne idée". Mardi, un porte-parole de la Commission précisait toutefois que l’UE fournit une aide pour la gestion des frontières mais "ne finance pas de barrière en tant que telle"…

Solidarité à l’épreuve

Pour l’heure, une centaine d’officiers de Frontex, l’agence européenne de gardes-frontières, ont été dépêchés en Lituanie. Plusieurs États membres y ont aussi envoyé des tentes, des lits et des générateurs électriques pour organiser l’accueil des demandeurs d’asile.

Pendant ce temps, l’UE multiplie les contacts diplomatiques avec les pays dont sont originaires les personnes arrivant en Lituanie, notamment l’Irak, afin de les convaincre de limiter les départs. La Commission menace notamment de durcir le régime des visas. En vain.

En l’absence d’une solution, la solidarité européenne sera surtout mise à l’épreuve lorsqu’il sera question de relocaliser des demandeurs d’asile depuis la Lituanie, un pays de 2,8 millions d’habitants, vers d’autres États de l’Union. L’idée de mettre en place un tel mécanisme, pourtant nécessaire en temps de crise, est toujours la source de tensions extrêmes entre les Vingt-sept, incapables de s’accorder sur une politique migratoire commune, telle que proposée par la Commission dans le Pacte sur la migration et l’asile.M.U.