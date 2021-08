Pollution de l’air : amende record pour la France

L’État français a été condamné mercredi par le Conseil d’État à payer 10 millions d’euros pour ne pas avoir renforcé suffisamment son dispositif contre la pollution de l’air, une somme record pour une décision qualifiée à l’avance d’historique par les ONG. La somme, la plus élevée jamais imposée pour contraindre l’État à appliquer une décision de la justice administrative, reflète le manquement répété des gouvernements successifs à exécuter entièrement les injonctions de la plus haute juridiction administrative française. Ces 10 millions concernent le premier semestre 2021. Le Conseil d’État réexaminera début 2022 les actions du gouvernement pour le second semestre et pourra à nouveau ordonner ou pas une nouvelle astreinte. (Belga)