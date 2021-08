Réel et virtuel pour s’immerger dans le grand œuvre de Leonardo da Vinci

Un Clos Lucé immersif Art renaissant et art virtuel Où Château du Clos Lucé-Parc Leonardo da Vinci, 2, rue du Clos Lucé, 37400 Amboise. www.vinci-closluce.com et 00.33.2.47.57.00.73 Quand Toute l’année, sauf 25/12 et 1/1. En août, de 9h à 20h ; en septembre, de 9h à 19 heures.

La vallée de la Loire et ses charmes fous, ses châteaux à la pelle et ses paysages respirant douceur et sérénité et, à Amboise, outre son château des rois de France, il y a son château du Clos Lucé, dernière demeure du grand Léonard de Vinci.

C’est à l’invitation du roi François Ier que le peintre de la Joconde (il l’avait emmenée dans ses bagages) s’est rendu en cette terre promise à tous les charmes d’une vie entre quiétude et travail ardent.

Arrivé de Rome, où le protégeait Julien de Médicis, frère du Pape, Leonardo avait 64 ans quand il mit, en 1516, le pied à Amboise. Il s’y est éteint le 2 mai 1519.

Aujourd’hui, propriété de la famille Saint Bris, le Clos Lucé a bénéficié, si l’on peut dire, des enseignements d’un artiste qui fut tout à la fois, peintre, dessinateur, architecte, écrivain, inventeur et facteur d’innovations de grande ingénierie.

Peintre et architecte du roi

Nommé Premier peintre, ingénieur et architecte du roi, Léonard de Vinci y fut gratifié d’une pension de 1000 écus d’or l’an et de la jouissance de ce château, alors dénommé château du Cloux, où il œuvra entouré de ses élèves.

Vinci ne lésina pas sur les invitations grandioses et, demeuré dans son jus, le lieu resplendit de son époque dorée et armoriée par les plus célèbres de ses visiteurs dont, dit-on, Antoni de Béatis, qui témoigna ainsi de ce qu’il y vit : "il y avait là le tableau d’une dame de Florence, peinte au naturel sur l’ordre de feu Julien de Médicis", la fameuse Mona Lisa.

Si cette Mona Lisa n’est plus à Amboise mais bien au Musée du Louvre, l’on y respire le peintre florentin à plein nez, et c’est peu dire ! Il y a sa chambre, celle de Marguerite de Navarre, et la grande salle Renaissance en laquelle le peintre recevait François Ier.

Démarrée par la visite de ces lieux chargés d’histoire et de création, la promenade en Vinci, désormais orchestrée autour des techniques visuelles et auditives les plus actuelles, passe aussi par une reconstitution très vivante des ateliers du peintre et de l’inventeur. On y voit une réplique du XIXe de son tableau Saint Jean-Baptiste et Sainte Anne, prêté par le Musée de Chambéry. Sa bibliothèque avec les ouvrages d’Aristote, de Pline l’Ancien, de Ptolémée et Vitruve, nous rend Vinci proche et lointain à la fois et, dans les sous-sols, 40 de ses maquettes d’objets improbables rendent la pérégrination ludique à souhait.

Tout un héritage en 3D

La famille Saint-Bris s’étant donné pour mission de transmettre une connaissance approfondie et vivante de l’héritage de Léonard de Vinci, François Saint Bris, âme contemporaine des lieux, a opéré, via la 3D et les techniques les plus contemporaines, une véritable mise en apnée autour de la personnalité de son plus légendaire habitant.

Non seulement, depuis 2008, peut-on se promener dans un jardin d’une grande beauté avec ses dénivellations, ses étangs et son charme conforté d’histoire. On peut aussi, et c’est tout neuf, avoir accès à un bâtiment industriel du XIXe, entièrement remis à neuf pour accueillir, selon son commissaire, "un voyage expérimental et immersif dans tout l’univers de Léonard de Vinci peintre et architecte."

D’où un "Château pour le futur" avec des animations 3D, un théâtre optique, un codex numérique et, dans le parc, un parcours paysager pédagogique et ludique. Faut-il, à ce point du compte rendu de la visite, évoquer une sorte de Disneyland adapté façon culture artistique ? Ce serait sans doute injurieux pour une entreprise qui avoue d’emblée et à raison son souci de dynamiser une rencontre avec un génie qui, sans cette adaptation actuelle, pourrait se révéler lettre morte pour des jeunes obnubilés par lumières et effets.

A l’heure actuelle, la visite du Clos Lucé confine à l’expérience unique en son genre d’entrer en communion avec un artiste et son corpus entier. Pour les vrais amateurs de peinture, ce défi ressemble sans doute à un pis-aller dans une époque qui fuit la vraie culture comme la peste. Le contact personnel avec les toiles et les dessins authentiques serait, évidemment, une entreprise autrement louable. Mais totalement impossible. Ne boudons donc pas ce plaisir d’un face à face, fût-il virtuel, avec un génie de la Renaissance.

Roger Pierre Turine